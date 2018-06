Paulina Rubio está en Rusia disfrutando al máximo la fiesta del Mundial, y desde que llegó al país que hospeda el evento más importante del futbol, la diversión y la aventura de conocer un lugar distinto la tienen bastante ocupada. Con este viaje sin comparación, la Chica Dorada puede quitar de su lista la visita a uno de los lugares más emblemáticos de Rusia y el mundo, pues hace unos días subió a la Torre Ostankino, que además de ser una de las más altas del planeta, es un excelente mirador para apreciar la belleza de Moscú.

Paulina subió a esta torre acompañada de Carlos Calderón, corresponsal de El Gordo y la Flaca que se sumó a esta aventura mientras platicaba con la cantante mexicana. Ahí, más de 400 pisos hacia arriba en la torre de mil 800 pies de altura, Paulina quedó impactada por la vista, aunque un poco mareada al principio. "Se me taparon los oídos. ¡Qué vértigo!", expresó la cantante cuando llegó al punto más alto permitido para los visitantes.

El miedo a las alturas poco a poco fue quedando atrás, tanto que el conductor y la cantante se recostaron en una parte del mirador cuyo piso es de cristal y da la impresión de estar flotando sobre la ciudad. El viento no paraba de pasar a través de la melena de la Chica Dorada, quien reveló que algunos de sus discos y telenovelas fueron editados en ese país. Esta vez, además de visitar Rusia con el corazón apoyando a la Selección Mexicana, Pau hizo una parada ahí para ofrecer uno de sus conciertos.

Aprovechando el viaje a las alturas, Paulina visitó el restaurante giratorio que hospeda esta gran torre, que durante años fue considerada la más alta del mundo. Ahí se deleitó con platillos típicos de la cocina rusa para platicar de la emoción que le han causado los partidos de México, de los que se ha mostrado muy contenta con los resultados.

"No conozco mucho de futbol pero sí de energía. Han dado un espectáculo increíble. Han dado mucho más de lo que esperábamos y eso es muy bonito", explicó sobre los partidos que ha seguido junto a miles de aficionados. Paulina apoya al 100 por ciento a su país natal para avanzar más en la Copa Mundial, una promesa que el equipo tricolor aún puede cumplir a sus compatriotas. "Como mujer mexicana no pierdo la fe ni la esperanza y creo que están con los ánimos muy arriba. ¡Cuando uno se siente ganador tiene otra actitud!", dijo antes de gritar con emoción "¡México!".

Paulina, indignada con la situación de los inmigrantes latinos

A pesar de encontrarse físicamente en Rusia, y de que su corazón esté con México, su mente se encuentra con los latinos inmigrantes en Estados Unidos que en las últimas semanas estuvieron separados de sus familias, en especial los niños. "Fue un shock ver a esa niña de 2 años. Mi bebé tiene 2 años y sentí que era mi hijo. No es justo. No reconozco a Estados Unidos en este momento, fue algo que se me hizo muy inmoral e inhumano", expresó sobre la política de Certo Tolerancia que el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha.

Un poco más sonriente, la cantante brindó por este viaje y los próximos partidos de la Selección. Y como debía ser en una tierra nueva para los visitantes, lo hizo con una bebida tradicional rusa y hablando el idioma de ese país.