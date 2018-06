A seis meses del nacimiento de su hija, la actriz Ximena Duque poco a poco ha ido recuperando su delgada silueta y en sus redes sociales ha documentado este proceso, el cual es diferente en cada mujer. Acostumbrada a responder las dudas de sus fieles seguidores, la colombiana aprovechó sus redes sociales para dejar en claro lo orgullosa que estaba de su figura postparto, luego de que una de sus followers le preguntara si se encontraba embarazada de nuevo.

La pregunta de su fanática surgió a raíz de la publicación de una fotografía en la que la artista de 33 años luce un ligero vientre abultado. Usando el hashtag #stopsocialmediabullying, Ximena escribió un extenso mensaje en el que explicaba que su cuerpo aún seguía en plena recuperación tras dar a luz a su segundo hijo, en enero pasado.

Duque, quien ha aparecido en telenovelas como Villa Paraíso y Corazón Valiente, hizo la captura de pantalla de la notificación privada que su seguidora le envió y lo compartió en su cuenta de Instagram, junto con el texto en el que habló de la maternidad y los cambios que esta conlleva. “Me atrevo a compartir este mensaje directo que me enviaron para aclararles a esas mujeres que andan afirmando y/o preguntando que si estoy embarazada y quiero llegar a ustedes con un mensaje el día de hoy… El cuerpo de la mujer cuando da a luz tiene un proceso de recuperación, un proceso que puede tomar hasta un año para que el útero vuelva a la normalidad”.

Más que molestarse, Ximena aseguró que no tenía problema en enseñar su cuerpo: “Me llena de orgullo mostrar que soy una mujer normal, que parí y no tengo abdominales a la semana, ni a los 5 meses. Soy una mujer tan normal que dejo que mi cuerpo haga su trabajo y me amo tal y como soy cada día al despertar”.

La estrella de televisión, quien tiene un hijo adolescente de 13 años, tocó otro tema importante, sus sentimientos. “No quiero ser como nadie, no quiero buscar mi mejor ángulo en cada foto, quiero ser libre y sentirme tranquila si no sale en la foto mi mejor perfil. Sé que mi corazón no tiene perfiles ni requiere de buena iluminación. La belleza empieza por dentro, por el amor que te tienes a ti misma”.

Su rostro fue tema de conversación

En su mensaje hacia sus seguidores, Ximena no solo habló de su silueta, sino también de su cara y dijo que la forma redonda que tenía, para ella era más una fortaleza que una debilidad. “¿Que si estoy cachetona? Sí, sí lo estoy pero ¿saben cómo lo veo yo? Lo veo como juventud. No soy de otra especie, soy humana y mujer como ustedes y estoy dándole a mi cuerpo su proceso normal de recuperación, sin afanes, sin cirugías y trabajando para sentirme mejor día tras día”.

Ximena concluyó pidiendo a los usuarios de las redes sociales que antes de hacer cualquier tipo de comentario, fueran empáticos y les dejó su lema de vida: “No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti”.