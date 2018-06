Gaby Espino explica porque felicitó solo a uno de los papás de sus dos hijos

Hace poco más de una semana, en el marco de las celebraciones del Día del Padre, Gaby Espino dedicó un mensaje de felicitación a Jencarlos Canela, su ex pareja y papá de Nickolas, uno de sus dos hijos. Las cálidas palabras de la actriz de origen venezolano causaron revuelo, pues únicamente se dirigió a él y dejó de lado a Cristóbal Lander, padre de su hija mayor, Oriana. Las reacciones no se han hecho esperar y la artista de 40 años ha dado a conocer porque solo se refirió a Jencarlos.

VER GALERÍA

La guapa protagonista de la telenovela Santa Diabla fue cuestionada sobre la controversia generada a raíz del cálido mensaje que había dedicado a uno de sus ex. Ante las cámaras del programa Lo Sé Todo (WapaTV), Gaby respondió: “Yo felicité a la persona que está el día a día con mis hijos. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del otro (Cristóbal Lander). Simplemente Jencarlos está presente todos los días y quise agradecerle como todos los años”.

VER GALERÍA

El mensaje que Gaby dedicó al intérprete por el Día del Padre fue el siguiente: “El universo no se equivoca... cada persona q pasa por nuestra vida tiene una misión. Gracias por ser el mejor papá para mis hijos Jencarlos. Este camino no sería el mismo sin ti. Happy Fathers Day!”.

Luego de esa felicitación, sus seguidores se preguntaban porque Gaby no había dedicado un saludo afectuoso a su otra ex pareja, pero al fin ha quedado aclarado el motivo. Según el diario La Opinión, Jencarlos y Gaby viven en Miami, lo cual hace más sencilla la convivencia entre el artista y los dos chicos.

Más notas como esta:

- Jaime Mayol se derrite de amor por Gaby Espino en las redes

- Jencarlos Canela y Gaby Espino celebraron el cumpleaños de su hijo Nickolas

Los amores de Gaby Espino

De 2007 a 2010, la artista estuvo casada con Cristóbal Lander y de esa relación nació Oriana, quien tiene nueve años de edad. Aunque la pareja trabajó en su relación, decidieron poner punto final a su matrimonio y en marzo de 2011 quedaron oficialmente divorciados. Luego de esta ruptura, Lander le dio una nueva oportunidad al amor con la actriz Paula Bevilacqua. La pareja tiene dos hijos y hacen su vida entre México y Venezuela, país natal de ambos.

Tras concluir su relación con Lander, Gaby empezó un romance con Jencarlos Canela. Ambos se conocieron en 2010 cuando protagonizaron Más Sabe el Diablo (Telemundo). En septiembre del siguiente año, hicieron oficial su relación y además anunciaron que estaban esperando a su primer hijo juntos. Cuatro meses después, en febrero de 2012, Gaby y Jencarlos dieron la bienvenida a Nickolas.

VER GALERÍA

Aunque todo parecía ir bien entre ellos, a los dos años de la llegada del pequeño hicieron un triste anuncio: habían tomado la decisión de separarse. A pesar de que ya no están juntos, Jencarlos ha estado presente para Gaby y su hijo, así como para Oriana.

Actualmente, la bella actriz mantiene un noviazgo con el presentador puertorriqueño Jaime Mayol. Los enamorados están disfrutando de su relación y hasta ahora, no tienen planes de formalizar lo suyo con un anillo de compromiso o algo similar. En entrevista con Lo Sé Todo (WapaTV), Mayol dejó claro que no tienen en mente dar el siguiente paso: “¿Por qué no dejan a uno disfrutar los procesos? Si llega está bien, los procesos hay que vivirlos y serán los primeros en enterarse. El día que pase eso, lo voy a poner en todos lados. Será un momento que vamos a disfrutar”.