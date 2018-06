Mientras el astro del fútbol Cristiano Ronaldo está enfocado en el Mundial de Rusia 2018, su novia, la modelo española Georgina Rodríguez se dedica a consentir y disfrutar de su tiempo junto a los hijos del delantero de la selección lusa. Y es que si de algo puede presumir la pareja es de haber formado una hermosa familia y así lo ha dejado saber Georgina en sus redes sociales, donde ha deleitado a sus seguidores con las imágenes más tiernas junto a los niños.

Recientemente, la novia de Cristiano publicó un conmovedor video donde se puede ver a Mateo, uno de los mellizos de un año de edad, que no para de darle besos a su hermana más pequeña, Alana Martina, quien apenas tiene siete meses.

“Mamá y papá les enseñan que lo más importante en esta vida es el amor. Por eso ellos se dan tantos besitos”, escribió Georgina al pie de estas enternecedoras imágenes en las que etiqueta a Cristiano Ronaldo e incluye el hashtag #Lospapásmásafortunados. “Ohhh cómo se quieren los hermanos”, o “¡Beso! Cómo quiero a Alana" fueron algunos de los comentarios de la feliz mamá mientras observa su pequeña que no paraba de sonreír por las caricias de Mateo que aparece en la escena gateando.

Recordemos que la modelo acudió hace apenas una semana a la pasarela Gran Canaria Moda Cálida, donde lució un diseño tan entallado que generó rumores de embarazo. Sin embargo, en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, Georgina desmintió estas especulaciones. "No estoy embarazada... aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia", confesó. "Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y... soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto", añadió.

Georgina ha tenido una agenda apretada en las últimas semanas. Estuvo en Milán para ver las propuestas de Alberta Ferretti, luego se fue a las islas Canarias y rápidamente estaba de regreso en Madrid para celebrar el cumpleaños de Cristiano Ronaldo Jr., quien cumplió ocho años el 17 de junio. Su padre no pudo estar presente en la fiesta, por estar convocado en el Mundial, así como tampoco en la de los mellizos Mateo y Eva, que cumplieron un añito, pero no se le olvidó mandarle una cariñosa felicitación a través de las redes. Georgina también viajó el pasado 20 de junio a Rusia para animar desde las gradas a Portugal, el equipo de Cristiano, que ganó a Marruecos por 1-0.

De regreso a España, también ha querido mostrar su faceta más comprometida. Ahora que llega el verano y muchos perros son abandonados, Georgina, gran amante de los animales, quiso hacer un llamamiento para evitar que la gente abandone más caninos. “Todos podemos ayudar de alguna manera. Si estás pensando en irte de vacaciones, no abandones", dijo Georgina que visitó un refugio de animales de la Asociación Nacional Amigos de los Animalesy compartió algunas imágenes con sus seguidores en Instagram Stories.