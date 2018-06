No cabe duda que la carrera de Eiza González está en uno de sus mejores momentos, ya que después de anotarse un éxito con su participación en Baby Driver y Highway, ahora se prepara para dar vida a una muñeca Barbie… Sí, así como lo lees. La actriz de origen mexicano compartió en su cuenta de Instagram el tráiler de la película Welcome to Marwen (Universal), del director ganador del Oscar Robert Zemeckis.

La película cuenta la historia de un hombre llamado Mark Hogancamp, quien es brutalmente atacado por cinco adolescentes que lo dejan en coma y para recuperarse, empieza una terapia muy curiosa, en la que construye una mini ciudad ambientada en la Segunda Guerra Mundial involucrando la fotografía, la imaginación y unas cuantos muñecos.

Es ahí donde entra Eiza González, quien forma parte de este mundo fantástico creado por Mark. En dicho filme, la joven compartirá créditos con Steve Carrell, Diane Kruger, Leslie Mann, Janelle Monáe, entre otros. Además, en la producción es una digna representante de la cultura mexicana, pues interpreta a Caralala una chica latina.

En sus redes sociales, la actriz de 28 años compartió el tráiler de la película y dejó ver lo contenta que estaba por participar en este proyecto, donde será dirigida por un experimentado director. “Estoy muy feliz por ser parte de una historia tan conmovedora del director ganador del Oscar Robert Zemeckis”.

¿Ya viste el parecido de Eiza con la muñeca de la película? ¡Son idénticas! Las similitudes entre ambas son realmente asombroso. Se tiene previsto que el filme se estrene a finales de otoño, así que dentro de unos meses veremos a Eiza en forma de Barbie.

Una nueva ilusión en el amor

A pesar de ser uno de los nuevos rostros de Hollywood, Eiza se ha caracterizado por llevar una vida amorosa discreta, alejada de los reflectores. Sin embargo, en las últimas semanas se ha dejado ver muy cariñosa al lado de Josh Duhamel, confirmando así los rumores que los relacionaban desde hace unos meses. Sus primeras fotos juntos salieron a la luz hace un par de semanas, y desde entonces se han dejado ver en románticas citas en Los Ángeles.

El último novio que se le conoció a la guapa actriz fue el DJ Cotrona, al que conoció mientras trabajaba en la serie From Dusk Till Dawn. La pareja hizo público su noviazgo en septiembre de 2014, y casi un año después pusieron punto final a su relación. Mientras que Duhamel, de 45 años, puso fin a su matrimonio de ocho años con la cantante Fergie, con quien tiene un hijo de cuatro años llamado Axl Rose.