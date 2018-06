La esposa de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, nos tiene acostumbrados a ver de cerca su vida como madre. Cada gesto, detalle e hito que cumplen sus hijos, ella lo comparte en las redes sociales, ¡y nos encanta! Sus seguidores -quienes seguramente siguieron muy de cerca la evolución de su embarazo hasta que dio a luz hace unas semanas- se sienten más cercanos que nunca a la familia Baldwin-Thompson gracias a sus historias y posts.

Recientemente compartió un breve video que muestra parte del cumpleaños de su segundo hijo, Rafael, quien el pasado domingo 17 de junio sumó un año más de vida. Para esta ocasión especial, Hilaria sorprendió a su pequeño con un pastel personalizado que se llevó toda la atención de Rafa: ¡un dinosaurio! El niño no apartó la vista de la original tarta y cuando la canción de cumpleaños terminó, se apresuró en soplar las tres velas, una por cada año vivido.

“Feliz 3er cumpleaños para nuestro Rafael! Siempre me pongo muy emotiva en los cumpleaños de mis bebés... pero mirando hacia la experiencia de Rafa, se me hace un nudo en la garganta. Nació con el cordón alrededor de su cuello y no lloraba. Pasó unos días en la UCI. Era tan difícil y atemorizante, pero llegó a casa relativamente rápido y estaba completamente sano. Mira cuánto ha crecido nuestro niño... él me dice que ahora es un hombre. Feliz cumpleaños a nuestro pequeño hombre”, escribió Hilaria en Instagram el pasado domingo junto a un conmovedor video.

Rafa ha hecho un buen papel como hermano mayor y así lo pudimos ver en otro video que publicó Hilaria donde aparece haciéndole mimos a su hermano de un mes de nacido mientras lo sostiene en su regazo, ¡adorable! Sus cuatro hijos han conquistado las redes sociales y a menudo los hemos visto posando muy divertidos para la cámara de mamá. En su más reciente fotografía, podemos ver a Rafa vestido de astronauta, a Carmen como toda una señorita y a Leo de dinosaurio.

Actualmente, la instructora de yoga está en proceso de recuperación de su último embarazo, en el que gestó al menor de los Baldwin, Romeo. El pequeño nació el pasado 17 de mayo de 2018. Pese a que apenas ha transcurrido poco más de un mes, la esposa de la estrella de Hollywood ya luce una figura de envidia. De hecho, ha utilizado Instagram para compartir videos en donde muestra los ejercicios que realiza -desde casa- para tonificar su cuerpo y recuperar su figura, aunque a juzgar por las fotos parece que ya lo tiene resuelto.