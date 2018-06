‘Santi’, el bebé de Eva Longoria es el aficionado más tierno del equipo mexicano

Con solo unos días de nacido, el bebé de Eva Longoria se sumó a los millones de aficionados que apoyaron a México en su partido contra Corea del Sur, este sábado en el Mundial de Fútbol de Rusia. A través de sus redes sociales, la nueva mamá subió una linda imagen de Santiago como un hincha más del equipo. En la instantánea, el bebé aparece vestido con una mini playera de la Selección Mexicana con su nombre en ella y el número ocho.

La actriz de 43 años acompañó la foto con el siguiente mensaje: “Miren quien está listo para el juego de México”. Por lo que se alcanza a apreciar en la imagen, ‘Santi’ está en los brazos de su orgulloso papá, quien lo sostiene dulcemente. Esta sería la segunda imagen del hijo de Eva Longoria y Pepe Bastón, ya que la primera fotografía del pequeño, así como todos los detalles sobre su nacimiento, se dieron a conocer a través de HOLA! USA.

Las reacciones por la enternecedora fotografía no se han hecho esperar y varios de sus amigos le han regalado un like, además de dejarle buenos deseos a la familia de tres. Uno de los que no dudó en comentar la linda foto de ‘Santi’ fue David Beckham, quien es uno de los amigos más cercanos de la pareja.

El ex futbolista comentó debajo del post de Eva lo siguiente: “OMG, la mejor fotografía… Estoy muy feliz por ustedes chicos, que increíble imagen y que momento de orgullo”. El esposo de Victoria Beckham acompañó su mensaje con un emoticono de la bandera mexicana y unos corazones verdes y rojos.

Curiosamente, hace casi una semana –en la recta final de su embarazo –Eva apoyó al tricolor en su encuentro con Alemania. Dos días antes del nacimiento de su bebé y en el marco de la celebración del Día del Padre, la también empresaria se hizo su última fotografía con su gran pancita, luciendo muy sonriente con la camiseta de México y sosteniendo la versión mini de la prenda deportiva, la cual ahora luce ‘Santi’ en el que es su primer partido de fútbol como un admirador más del equipo mexicano.

Orgullosos papás

El hogar de los Bastón-Longoria recibió a su primer hijo en común el pasado 19 de junio en el Cedars Sinai Medical Center. El bebé pesó al nacer 6lb 13oz. En una de las primeras declaraciones por el nacimiento de su hijo, la pareja dijo en exclusiva a HOLA! USA: “Estamos tan agradecidos por esta hermosa bendición”.

Una de las cosas que más llamó la atención sobre la primera fotografía de 'Santi', en la que aparece en los brazos de su mamá, es que Eva luce un collar el cual tiene un profundo significado. Al hacer un acercamiento a la postal, se aprecia que la cadena tiene inscrito el nombre del bebé con diamantes, sin duda un detalle que ha hecho de este joya la alhaja favorita de Eva.