Con los detalles de la vida de Luis Miguel al descubierto gracias a su serie biográfica, Alicia Machado, quien sostuvo un romance con él en la década de los 90, fue cuestionada sobre aquellos días en los que fue el interés romántico de El Sol. La ex Miss Universo recordó con cierta emoción esa época y abrió su corazón para contar cómo la trataba el mexicano durante el tiempo que duró su romance.

Alicia visitó el programa Hoy de Televisa, y en una de las secciones contó los buenos recuerdos ante las preguntas de los conductores y algunos reporteros. Con risa nerviosa, al principio intentaba evadir los cuestionamientos. "Eso ya fue hace mucho tiempo", dijo para después hablar como nunca antes lo había hecho.

Para la actriz, los detalles materiales no tuvieron tanta importancia como lo fue la actitud tan atenta del cantante. "Fue en la manera de comportarse, (enviaba) flores, o te invitaba a las nueve de la noche a pasear en helicóptero", contó entre sonrisas. La pareja fue de las más famosas en 1996, y a diferencia de lo que se especulaba en los medios, fue una relación desinteresada y tierna. "Fue una relación muy inocente: los dos éramos jóvenes", aseguró. "Fue muy bella experiencia, es un hombre encantador, bello, caballero", continuó.

En el foro, Alicia se reencontró con uno de los mejores amigos de Luis Miguel, Jorge El Burro Van Rankin. El conductor la motivó a contar cómo fue que conoció al cantante, un encuentro que sucedió gracias a un fotógrafo. "Después de ganar el concurso en Las Vegas, me llevan a las dos semanas a Los Ángeles para la sesión de fotos de Miss Universo. El fotógrafo era muy su amigo y él se apareció para decirme que me había visto que era muy linda". Machado también contó que El Sol le dedicó el tema Sueña, que en ese entonces conmovía al mundo por ser la banda sonora de The Hunchback of Notre Dame.

De aquella época no hay muchas fotografías, según la propia Alicia, porque no era tan sencillo conseguirlas como en la actualidad. "Siempre he pensado que si hubiera habido redes sociales en esa época, me hubiera evitado muchas difamaciones que nunca fueron reales y habría tenido la oportunidad de demostrarlo", reflexionó.

Le gustaría ver su historia en la serie de Luis Miguel

Alicia Machado fue una de las parejas de Luis Miguel más conocidas y por ello no sería ninguna sorpresa ver su historia narrada en la serie transmitida por Telemundo. Sobre ello, la ex reina de belleza no tienen ninguna objeción y reveló que le gustaría verla representada como hasta ahora ha pasado con Stephanie Salas, Adela Noriega o Issabela Camil.

"Si me sacan tal vez sea porque tiene un bonito recuerdo de mí", explicó, dando a entender que la producción no se ha puesto en contacto con ella para ajustar detalles de la historia. "Somos muchas mujeres, a lo mejor para la segunda temporada me saca", puntualizó con la esperanza de ser testigo de su propia historia de amor.

