¡Cambio total! Así de divertida es ahora la vida de Daniel Sarcos

El famoso presentador de televisión, Daniel Sarcos se despedía del programa Un Nuevo Día el pasado 27 de marzo, dispuesto a darlo todo en sus nuevos proyectos, tanto personales como profesionales. Al tiempo que el venezolano anunciaba su salida, le contó a sus seguidores que su camino sería en República Dominicana en un programa de concursos.

Y es que Daniel aseguraba en el video con el que se despidió, que tenía que dejar el matutino debido a que la dedicación que requiere un programa como ése, los horarios y necesitaba enfocarse en otras cosas.

Sin embargo, fue hasta mayo de este mismo año que Daniel presentó el programa Bingo Show Nacional, que es transmitido todos los domingos en diferentes televisoras. De hecho, este programa, en palabras del actor, tenía gran grado de dificultad, debido a que por primera vez en el país, en la historia de los juegos de azar en República Dominicana, se hace un programa de este nivel de entretenimiento en un horario familia

Aunado a ese proyecto, Sarcos tiene The Bolero Show/ La Travesía, programa que según reportó People en Español, “Se creó con el propósito de brindar puro entretenimiento y de crear un lugar donde todos los jueves por la noche, el público del área de Miami pueda disfrutar de una noche musical y de diversión entre amigos”.

Sobre su proyecto donde hay gran diversión

Y es que los cambios y el éxito han tocado contundentemente la puerta de su vida, ya que también contó que estaba en un gran momento de su carrera. “Estoy feliz y no puedo negar que la aceptación del público de estas noches ha sobrepasado mis expectativas. Ni hablar de mis amigos artistas que todos los jueves me sorprenden con su asistencia. Para mí, estas noches son únicas y maravillosas”, explicó.

La travesía es un proyecto que estrenó el pasado 26 de abril en Miami, donde explota más su faceta como cantante, ya que en una reciente entrevista para el diario El Universal Venezuela, Sarcos se dijo muy emocionado por hacer todo lo que le gusta. “El monologo y la música se mezclan en mi nuevo proyecto llamado La travesía, definitivamente me ha apasionado y me estoy divirtiendo mucho. Tenía años que no me divertía y eso creo que la gente lo está aceptando de buena manera”.