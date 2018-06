´Me veo tímido´: J Balvin habla de lo nervioso que estaba cuando conoció a Rihanna

Parece que el talentoso cantante J Balvin quedó intimidado y hasta flechado en el momento en que conoció a quien tanto soñaba tener enfrente: Rihanna. Ambos coincidieron en la Semana de la Moda Masculina en París y aunque el colombiano no sabía siquiera que existía la posibilidad de coincidir con la barbadense, el momento quedará guardado para la posteridad gracias a lo nervioso que estaba cuando la saludó.

Y es que fue a través de la cuenta de Instagram del cantante donde se dio a conocer un video en el que se puede apreciar el claro momento en que RiRi va caminando, coincide con un grupo de personas, incluyendo J Balvin, y sin hacer mayor expresión o gesto, lo saludó como si fuera una “persona más”. Más tarde, el colombiano compartió con sus seguidores lo nervioso que se sintió al conocer a Rihanna, “Siempre soñé conocerla, soy muy fan y hasta me asusté, me sentí intimidado . jjjejejeje This woman takes my breath away. She’s on another level and I look shy and so dumb lol”, (Esta mujer me deja sin aliento. Ella está en otro nivel y me veo tímido y tonto jaja), es lo que se puede leer en la cuenta de redes sociales

Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 21 Jun, 2018

Al menos esto es un poco de lo que dejan ver los comentarios que se pueden leer en defensa del momento en el que incluso se dice, Rihanna ignoró al cantante. Pero más que ignorarlo, ¿será que Rihanna se habrá enterado de lo que dijo J Balvin de ella? Hace unos meses, el colombiano habló de la barbadense en una transmisión por internet.

La polémica declaración de J Balvin sobre Rihanna

Fue en marzo de este año cuando Balvin fue invitado al programa del youtuber SirKassio y participó en el cuestionario llamadas "Casa, mata ou bieja". En una de las preguntas, el fanático de la moda tuvo que elegir entre Jeon, Drake y Rihanna para casarse, matar o besar y su respuesta fue lo hizo enfurecer a los segudores de "RiRi". "Rihanna no era para casarse sino que para pasar el rato", se escucha en este video.

Al parecer todo era una broma que fue llevada a más y J Balvin se vio obligado a enviar un comunicado en el que aseguraba que "todo fue sacado de contexto y que admira a RiRi", incluso señaló que le encantaría trabajar con ella.