El padre de Kate Spade fallece un día antes del funeral de su hija

Sin haberse repuesto todavía del fallecimiento de Kate Spade, la familia de la diseñadora se enfrenta a una nueva pérdida. Y es que tan solo dos semanas después del triste suceso, el padre de la creadora de moda, Earl F. Brosnahan, Jr, murió un día antes del funeral de su hija. "Nos entristece profundamente anunciar que el padre de Kathy, Earl F. Brosnahan, Jr, falleció anoche a los 89 años", informaron sus seres queridos en un comunicado este pasado jueves. "Últimamente, le iba fallando la salud y se le rompió el corazón tras la reciente muerte de su querida hija. En el momento del fallecimiento estaba en casa rodeado de su familia", añadieron.

Brosnahan fue presidente de la Midwest Heavy Construction Association y tuvo seis hijos, entre ellos Kate Spade. Estaba casado con Sandy Brosnahan, tenía tres hermanos y ocho nietos. La triste noticia llega tras el suicidio de la diseñadora el pasado 5 de junio, una tragedia que ha devastado a todos sus familiares, como reflejan las declaraciones de su marido, Andy Spade. "Kate fue la mujer más maravillosa del mundo. Fue la persona más amable que he conocido y mi mejor amiga durante 35 años. Mi hija y yo estamos devastados por su pérdida y ni siquiera podemos empezar a comprender la vida sin ella. Estamos profundamente desconsolados y ya la echamos de menos", dijo.

"Kate sufrió depresión y ansiedad durante muchos años. Estuvimos en contacto con ella la noche anterior y parecía feliz. No había ningún indicio ni advertencia de que fuera capaz de hacer esto. Ha sido un shock completo. Y claramente no era ella. Había demonios personales contra los que estaba luchando", añadió Spade, que también reveló que ambos vivían separados desde hacía menos de un año, pero que estaban en continuo contacto. "Estuvimos juntos 35 años. Nos queríamos mucho y simplemente necesitábamos un descanso", explicó el publicista y padre de Frances Beatrix Valentine, de 13 años, única hija del matrimonio.

"Aún no he visto ninguna nota y estoy consternado porque un mensaje privado a mi hija haya sido compartido tan despiadadamente por los medios. Mi principal preocupación es Bea y proteger su privacidad mientras lidia con el dolor inimaginable de perder a su madre. Kate quería mucho a Bea", concluyó el marido de la diseñadora, visiblemente molesto por la publicación de la breve nota de despedida destinada a Frances Beatrix que, según el portal TMZ, la modista dejó encima de la cama dormitorio: "Bea, siempre te he querido. Esto no culpa tuya. ¡Pregúntale a tu padre!".

Graduada en periodismo, Spade comenzó su carrera en los años 80 en la revista "Mademoiselle" en Manhattan, donde fue editora de moda y accesorios, y más adelante, en 1993, cofundó junto a su marido la marca Kate Spade New York. En 2007, decidió vender la compañía para dedicarse al cuidado de su hija. Casi una década más tarde, retomó su andadura en el mundo de la moda con el lanzamiento de Frances Valentine, una marca que lleva el nombre de su hija y que está dedicada, sobre todo, a la creación de zapatos y bolsos.