A sus 26 años, la actriz británica Daisy Ridley asegura que no le incomodaría pasar a la posteridad como Rey, la valiente e intrépida heroína en la última entrega de la franquicia Star Wars: The Last Jedi. Ante esta pregunta tan frecuente, ella tiene una sola respuesta acorde a esta que está atravesando:

"No sé, nunca pensé que iba a querer protagonizar Star Wars hasta que lo hice, así que supongo que lo que busco, como dijo una vez Kate Winslet, es que me siga importando lo que hago y trabajar con personas que estén en la misma sintonía", declaró Ridley a The Hollywood Reporter.

De carrera corta y fama en aumento, gracias a su participación en la franquicia de películas más rentable del mundo, Daisy guarda algunos secretos que no dejan de sorprender.

1. Fue nominada al BAFTA a los 21 años

Su carrera comenzó a configurarse en el año 2013 cuando, gracias al cortometraje interactivo Lifesaver -centrado en la importancia de la adquisición de conocimientos de primeros auxilios -. Fue nominada con todo el equipo detrás del proyecto al prestigioso premio BAFTA en la categoría de mejor producción interactiva. Al poco tiempo ya estaba protagonizando su primer largometraje.

2. Sólo protagonizó una película antes de Star Wars

Al darse a conocer el elenco de Star Wars: The Force Awakens, muchos se preguntaron: ¿quién es Daisy Ridley? Una chica desconocida elegida para protagonizar la nueva era de Star Wars no parecía buena idea, algo que ella tomó muy bien a broma: "Todo se lo debo a mi manager". Daisy fue seleccionada pese a su corta trayectoria en series como Casualty, Youngers, Toast of London y Silent Witness y sólo haber participado en la cinta británica Scrawl.

3. Fue modelo en un video de rap

"A veces me gustaría mentir y decir que mi carrera es como un cuento de hadas, pero lo cierto es que nunca fui la adolescente que siempre supo que quería actuar. Más bien todo lo contrario, era la que siempre se metía en problemas en el colegio y la que, al terminar, lo único que quería era viajar por el mundo”, dijo.

Pero ella parece haber nacido con talento para esto, pues fue elegida por el rapero británico Richard Kylea Cowie (más conocido como Wiley) para tener una pequeña participación como su novia en el video de Lights On, uno de los cortes de su disco The Ascent en 2013.

4. Estudió Ciencias Sociales

"Me gustaría ser consejera o psicóloga, por eso empecé la carrera de Ciencias Sociales. Quisiera ayudar de alguna manera a quienes están atravesando por malos momentos. Me parece que eso puede ser más satisfactorio que mi carrera como actriz, a la que voy a mantener separada" explicó la actriz. Parece que el ansiado título esperará un poco, ya que la promoción para el séptimo episodio de Star Wars se atravesó en medio de sus estudios.

5. La fuerza estuvo de su lado en el casting

Daisy ha sido muy sincera y admite que nunca tuvo la vocación de ser actriz completamente desarrollada. Haciendo referencia a las audiciones para obtener el papel de Rey, también apeló a la sinceridad. Al parecer, no tuvo una buena primera impresión en su director y tuvo que recibir una segunda oportunidad.

"Tuve alrededor de cinco pruebas de casting en más de 7 meses y las primeras fueron desastrosas, por alguna razón no podía hacerlo bien" contó y agregó que recién en la última "algo hizo 'click' en mí y me sentí orgullosa de lo que había demostrado, pero reconozco que soy una afortunada por las posibilidades que recibí".