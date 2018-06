Revelan cómo fue la angustiosa llamada de la hija de los Turpin que salvó a sus 12 hermanos

La llamada hecha por una de las hijas de los Turpin para denunciar la situación de su familia fue revelada. En la desgarradora grabación de 20 minutos, la joven describe todo el horror que viían ella y sus hermanos bajo la tutela de sus padres, David y Louise Turpin. "Vivo en una familia de quince personas y nuestros padres nos maltratan", le dice la chica al operador de emergencias.

"A veces me despierto y no puedo respirar por lo sucia que está la casa". Ella había estado planeando por años su escape y le costó mucho trabajo dar su dirección que leyó directamente de un papel. "No he salido. No salgo mucho. No sé nada sobre las calles ni nada", dice en parte de su testimonio.

VER GALERÍA

Mientras el contenido de la grabación era revelado, estaban presentes los acusados, quienes todavía se declaran como ‘no culpables. Según People, Louise fue vista llorando en la sala cuando escuchó el audio. David Turpin ahora luce muy diferente, ha perdido bastante peso y ahora lleva el cabello corto, con lo que ha logrado un aspecto más formal. El par se enfrenta a 12 cargos de tortura y siete de abusos de un adulto dependiente (referido a los mayores de edad), además de nueve cargos de abuso infantil y negligencia y 12 cargos de detención ilegal.

VER GALERÍA

Por su parte, los hermanos Turpin han inaugurado una nueva vida en la que poco a poco se van recuperando de su traumática infancia. Los siete adultos, de entre 18 y 29 años, fueron dados de alta el pasado mes de marzo tras recuperarse del severo estado de desnutrición en el que se encontraban y viven todos juntos en California, en una casa de campo. "Les encanta tener su habitación, su espacio en el armario para su ropa, poder usar el baño libremente, tomar helado, comer comida mexicana... Y sobre todo, por encima de todo, poder salir a la calle cuando quieran", contaba el abogado que ejerce como su tutor, Jack Osbron.