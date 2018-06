La noticia del compromiso de Ariana Grande con el humorista Pete Davidson, tomó al mundo por sorpresa, especialmente porque solo tenían unas semanas de relación. Sin embargo, la información no había sido confirmada o negada por parte de la pareja, hasta ahora…

Esta semana, el comediante de Saturday Night Live se sentó en el sofá de Jimmy Fallon Show y confirmó que se comprometió con la intérprete de No Tears Left to Cry. Allí resaltó quele parece "raro" que mucha gente le haya prestado tanta importancia a su compromiso con la cantante. "Un tipo se acercó a mí y me dijo: 'Hombre, me diste esperanza'", dijo entre risas. “Siento que gané un concurso”, bromeó.

Pete Davidson talks about his engagement to Ariana Grande (Full Interview) #FallonTonight https://t.co/x2TUBF1VtP — Fallon Tonight (@FallonTonight) June 21, 2018

Recordemos que la pareja confirmó su noviazgo el pasado 31 de mayo y justo por esas fechas la artista, de 24 años de edad, acababa de terminar su relación con el rapero Mac Miller, después de dos años de amores. Los rumores de compromiso comenzaron a circular este mes después de que la cantante fuera fotografiada en el espectáculo Wango Tango de la emisora iHeartRadio con un anillo que parecía ser de compromiso. Este miércoles, Ariana publicó en Instagram Stories un breve video de su prometido, quien se puede ver lanzando un beso. En la imagen escribió: "Un espécimen perfecto".

Aunque la pareja todavía no ha anunciado fecha de boda, no cabe duda que el comediante está completamente enamorado de Ariana, de hecho, este mes también se tatuó en su honor: una máscara negra con orejas de conejo, algo que se asocia a la intérprete por la portada de su disco Dangerous Woman, que publicó en 2016, y el segundo con las iniciales AG, el nombre de la cantante.

De momento, Ariana está volcada en el lanzamiento de su nuevo álbum Sweetener to be, el cual lanzará el 17 de agosto y ya se puede pre-ordenar desde su página web www.arianagrande.com/presave y en su regreso a los escenarios después de haberse ausentado durante varios meses debido a la tragedia ocurrida en 2017 en uno de sus conciertos realizado en Manchester.