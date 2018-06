Este miércoles, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México. Sin embargo, el mandatario aseguró que su gobierno se mantendrá bajo la tolerancia cero sobre el caso de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

Trump confirmó esta orden desde la Oficina Oval, en donde estuvo acompañado por la secretaria del DHS Kirstjen Nielsen y el vicepresidente Mike Pence. Ante camarógrafos y reporteros, el Presidente expresó que: "Se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguramos de tener una frontera fuerte". De esta forma, las declaraciones del Presidente se revierten luego de haber asegurado que estaba atado de manos para detener la separación de los niños, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Precisamente las condiciones en las que se encontraban los pequeños fueron las que llamaron la atención de la gente. Ante la crisis política y humanitaria que estas imágenes mostraban, la población, especialmente la latina, alzó la voz con la iniciativa #WhereAreMyKids #DóndeEstánMisHijos a la que se unieron varias figuras de la música y la televisión como Aislinn Derbez, su esposo Mauricio Ochmann, y Litzy. Durante la firma, el Presidente agregó que su esposa, la Primera Dama Melania Trump, y su hija Ivanka también influyeron para que abandonara la política y así reunir a los niños con sus padres. "Creo que cualquiera con un corazón podría actuar de la misma manera", expresó Donald.

Sin intensión de eliminar la política de Cero Tolerancia

"No me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas", agregó Trump al momento de firmar la orden, que hasta ahora no ha quedado claro cuándo entrará en vigor. A pesar de que las voces fueron escuchadas y los pequeños ya no tendrán el temor de estar lejos de sus papás en un ambiente lleno de temor, el gobierno de Donald Trump está en contra de poner fin a la política de Cero Tolerancia, misma que ha separado a más de dos mil niños de sus familias.

Con esta orden, las familias de inmigrantes aún serán detenidas en la frontera, pero permanecerán juntas siempre y cuando la integridad de los pequeños no corra peligro. El Mandatario expresó que la única forma de terminar con ella sería abrir las fronteras y, en sus palabras, "permitir que los inmigrantes crucen la frontera ilegalmente para permanecer en el país”.