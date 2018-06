Esto es lo primero que hará Kit Harington cuando termine ‘Game of Thrones’

Apenas termine Game of Thrones (HBO), Christopher Catesby Harington –mejor conocido como Kit Harington –cambiará su look para escribir un nuevo capítulo en su vida. Y es que a lo largo de las ocho temporadas de la exitosa serie, hemos visto al actor de 31 años en su papel de Jon Snow con una alborotada melena rizada.

Al ser uno de los rostros más populares de la pantalla chica, Harington desea dejar atrás el personaje que le dio tanto éxito para así poder emprender otra aventura en el mundo actoral. En entrevista con Entertainment Weekly confesó que optaría por deshacerse de sus abundantes rizos: "(Quiero traer el cabello) Corto, corto. Va a ser más difícil quitarse la barba, me gusta. Me gusta tener pelo largo y barba, pero va a ser como un ritual. No puedo hacer un nuevo papel luciendo igual. Este personaje fue brillante, pero necesito deshacerme de Jon Snow".