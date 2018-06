La dicha en la casa de Eva Longoria y Pepe Bastón no podría ser más grande ahora que por fin han dado la bienvenida a Santiago Enrique, su primer hijo en común, una noticia de lo más agradable que la pareja ha elegido compartir en exclusiva a través de HOLA! USA Y aunque Eva se mostró de lo más comunicativa durante su dulce espera, revelando cómo pasaba los días mientras su hijo llegaba al mundo, el nombre del pequeño fue el gran secreto que la actriz y el empresario mantuvieron hasta tener a su bebé en brazos.

Santiago, un nombre que deriva del hebreo Ya'akov, también tiene un gran significado religioso. El nombre honra al Santo Patrón de España, Saint James y, además, fue uno de los apóstoles de Jesús. Siguiendo una tradición familiar muy marcada, Eva nombró a su primer hijo como a su propio padre: Enrique. Quizá la decisión surgió como un lindo gesto para el hombre que la vio crecer -Enrique José Martín Morales-, ya que es padre sólo de mujeres y no tuvo oportunidad de heredar su nombre a un hijo varón. Ambos nombres son acompañados por el apellido Bastón, en lugar de la combinación Bastón - Longoria que muchos habían sugerido antes de la llegada de la cigüeña, un tierno guiño a la amorosa relación que hay entre Eva y Pepe, quienes se dieron el “sí, acepto” hace dos años en una bella ceremonia celebrada en Valle de Bravo, México, a la que HOLA! USA tuvo acceso exclusivo.

Antes de la llegada de la cigüeña, Pepe y Eva ya barajeaban varios nombres, pero ninguno de ellos fue revelado. Las únicas pistas que la protagonista de Desperate Housewives había dado fueron durante el programa de Jimmy Kimmel, en donde confirmó que elegirían un nombre latino para honrar sus orígenes y la ascendencia mexicana que comparten los orgullosos papás. "Mi esposo y yo somos de ascendencia mexicana, así que será un nombre en español", dijo sonriente.

Con el dedo sobre el renglón, Eva confirmó esta decisión en su visita al programa de James Corden, en donde contó entre bromas con Will Ferrell que no pensaba llamar a su hijo con apelativo estadounidense, como Will porque “no es un nombre latino ni suficientemente hispano”. Del actor, un poco decepcionado por su elección, le sugirió nombres como Guillermo o Steve, que Eva, mentalmente, pudo haber descartado por tener ya pensado Santiago Enrique.

Santiago, el nombre más especial para Eva Longoria

Desde antes de tener los primeros síntomas que le avisaban que su bebé ya estaba listo para nacer, Eva Longoria estaba preparada para hacer de este un momento muy especial enmarcando la presencia del pequeño que llegó al mundo el martes 19 de junio de 2018. Al momento del alumbramiento, la orgullosa mamá llevaba un collar que delataba el nombre de su recién nacido, un detalle que sólo a través de HOLA! USA pudo verse con claridad.

