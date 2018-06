¿Por qué Eva Longoria llevaba este especial collar en el nacimiento de su bebé?

En el joyero de Eva Longoria hay todo tipo de hermosas piezas y a esta colección se ha agregado una con un profundo significado. Se trata de un collar que tiene el nombre de su bebé; de esa forma la actriz tendrá más cerca de su corazón al pequeño Santiago Enrique, quien llegó a este mundo el martes 19 de junio, en el Cedars Sinai Medical Center, en Los Ángeles, California.

La nueva joya favorita de Eva Longoria está formada por unos eslabones de brillantes con el nombre del niño en grande colocado al centro. Las letras, todas en mayúsculas, están formadas por finos cristales, lo cual hace al collar más llamativo. ¿Cómo nos enteramos de esta preciada pieza? En la foto que compartió en exclusiva con HOLA! USA sobre el nacimiento de su bebé, se aprecia a Eva contemplando a su hijo, mientras este reposa plácidamente sobre su pecho. En la imagen, se alcanza a ver que ella lleva algo brillante en el cuello, y al hacer un acercamiento, descubrimos que se trataba de este precioso accesorio.

Esta es la primera vez que vemos a la actriz de 43 años mostrando este collar, ya que a lo largo de su embarazo mantuvo en secreto el nombre que ella y Pepe Bastón pondrían a su bebé. La única pista que había revelado sobre esto, era que el niño llevaría un nombre latino, pues ambos tienen raíces mexicanas.

Hace poco más de un mes, en una visita que hizo a The Late Show with James Corden, Eva contó -entre bromas- al anfitrión del programa y a Will Ferrell, que ella y su esposo estaban pensando en un nombre que les recordara su ascendencia. “Va a ser un nombre latino, no algo como Will”. Por parte del presentador y de su invitado, Eva recibió algunas sugerencias como Guillermo o Steve, pero definitivamente no le agradaron.

Se creyó que había la posibilidad de que el bebé llevara por nombre el mismo que su papá, pero eso no era opción ya que Pepe, tiene un hijo llamado José Antonio, fruto de su anterior matrimonio con Natalia Esperón, con quien también tiene a Natalia y Mariana.

Bebé en casa

Luego de unos largos nueve meses, al fin la espera terminó y ya tienen en sus brazos al pequeño Santiago. Al poco tiempo del nacimiento, la pareja comentó en exclusiva a HOLA! USA su sentir sobre la llegada del nuevo integrante de su familia: “Estamos tan agradecidos por esta hermosa bendición”. Madre e hijo están en perfectas condiciones y se espera que en las últimas horas, ambos sean trasladados a su hogar, donde Eva comenzará una de las etapas más felices de su vida.