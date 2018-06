No es un secreto que a Jennifer Lopez le agrada el baseball y no sólo por tener como novio a Alex Rodriguez, uno de los mejores ex jugadores de los New York Yankees. Desde hace tiempo, la actriz, cantante y diseñadora ya demostraba su interés por este deporte, pero no se había puesto detrás del bat, o al menos no frente a la cámara. Sus habilidades han quedado al descubierto gracias al mismo A-Rod, quien quedó completamente impresionado de ver a su novia bateando como toda una profesional.

El patio de la casa de JLo y ARod se convirtió en un campo de baseball por unos minutos, nada fuera de lo común para él ex Yankee. La diferencia es que en esta ocasión, Jennifer cambió el micrófono por el bat para golpear algunas bolas. La intérprete de El Anillo se nota bastante concentrada, con su ropa más cómoda para días relajados en casa, y con la mirada atenta a las pelotas a pesar de sus gafas para el sol.

En cinco ocasiones, Jen golpea la pelota con un buen movimiento del bat, según reconoce Rodriguez, quien no puede contener la impresión de ver a su chica en el campo que él maneja por experiencia. Al final, la también actriz suelta el bat para echar a correr como si tratara de tocar todas las bases y hacerse de un home run. Jennifer, por supuesto, se muestra feliz de su carrera.

Una pasión muy bien documentada

El talento para el bat de Jennifer Lopez no es algo que provenga de la suerte. Además de la práctica, la cantante sabe mucho de estrategias e historia del juego, tanto que hace unos días fue ella quien le enseñó a ARod cómo explicarlo en Fox Sports. Alex reveló su gran secreto detrás de esta explicación, pues en otro video se puede ver a la cantante, con un pizarrón blanco, y detallando los aspectos de lo que los expertos llaman Moneyball.

"Muchos de ustedes han sido muy graciosos y amables con mi análisis en Fox Sports sobre el pre juego. Supongo que es hora de revelar mi secreto", explica el ex deportista junto al video de su experta novia. Jen bien pudo aprender estas técnicas desde pequeña o como un hobby alterno a su ya ocupada agenda como mamá, cantante, diseñadora, productora y actriz. Aunque también la cinta Moneyball, protagonizada por Brad Pitt y Johan Hill pudo haber influido mucho en ella.

Aunque las profesiones de ambos son parte fundamental de su convivencia, en casa no sólo se habla de deportes o música. Los hijos de Jen y Alex se han acoplado muy bien para formar una gran familia que cada vez que puede presume sus ratos juntos, como el domingo pasado, cuando, además de sus hijas Ella y Tashi, los mellizos Emme y Max celebraron a Alex en el Día del Padre.

“El día de hoy ha tenido un significado diferente para mí, porque primero me convertí en padre de Tashi y Ella. Es una gran responsabilidad, y una que siempre he atesorado. Pero conforme me hago viejo, y ellas van creciendo no solo son mi más grande orgullo o mi felicidad, sino que me motivan. Cada día, Tashi y Ella me hacen mejor papá y mejor persona. Ser padre es el mejor trabajo del mundo, mejor que ninguna otra carrera que pudiera haber soñado. Para todos los papás, nunca dejen de hacer lo mejor. Feliz día", escribió contento de pasar un día tan especial rodeado de su nueva familia.