Shawn Mendes rompe el silencio sobre la relación de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Mientras Justin Bieber y Hailey Baldwin se dejan ver como la pareja más enamorada, al fin Shawn Mendes ha roto el silencio y se ha decidido a hablar sobre el acercamiento entre el cantante y la modelo, con quien había sido relacionado sentimentalmente hace tan solo unas semanas.

A su paso por el programa canadiense ETALK, el intérprete de Treat You Better fue cuestionado sobre lo que está pasando entre Hailey y Justin, a lo que él respondió: “No sé si están saliendo o no”. Además dejó ver que no está celoso, e incluso se expresó muy bien de ellos: “Los amo a los dos. Ambas son personas realmente increíbles”.

Y es que en mayo pasado, Hailey y Shawn acudieron juntos a la MET Gala y enseguida surgieron las especulaciones de que esta aparición en la red carpet podría ser la confirmación de su romance. En el evento, se dejaron ver en actitud cariñosa y posaron sonrientes frente a las cámaras. En más de una ocasión, durante el evento, se tomaron de las manos o él la abrazó por la cintura. Todo parecía indicar que, luego de varios rumores sobre su situación sentimental, los jóvenes estaban juntos. Pero días después –y para desilusión de sus fans –ambos confirmaron que entre ellos no habían más que una bonita amistad.

En entrevista con People, el artista de 19 años desmintió que fueran pareja y se refirió al evento al que acudieron juntos: “No estábamos haciendo nuestro gran debut. A ambos nos pidieron que camináramos para Tommy Hilfiger. Obviamente, Hailey y yo somos amigos, y fue realmente genial para mí poder desfilar con ella porque es veterana y fue mi primer año, así que alivió la presión un poco. Estaba emocionado de poder ir con ella”.

En tanto, Hailey se confesó con el Sunday Times acerca de su situación sentimental y su cita en la MET Gala. “Pasamos el rato y él es súper encantador y un caballero muy, muy agradable. Pero estoy soltera... Es raro encontrar a alguien que tenga las mismas ideas y la misma moral que yo. Sin embargo, he encontrado personas así antes, lo cual es refrescante”.

Así ha sido la historia de Justin y Hailey

Esta no es la primera vez que Justin Bieber y Hailey Baldwin nos sorprenden con su actitud romántica, pues desde 2016 mantienen una relación intermitente, en la que ambos han estado con diferentes personas. Mientras Hailey era relacionada con Shawn, Justin Bieber ponía punto final a su más reciente reconciliación con Selena Gomez y daba vuelta a ese capítulo en su vida y fue visto con la modelo Baskin Champion, pero al final se ha decidido a regresar a los brazos de Hailey.

Los tórtolos fueron sorprendidos el pasado fin de semana en Nueva York, en la zona de Domino Park y el sitio TMZ compartió un video donde se dejan ver dándose unos tiernos besos y de paseo por Manhattan. Y antes de ese apasionado fin de semana, la pareja viajó a Miami donde fueron captados por los paparazzi intercambiando caricias y miradas cómplices.