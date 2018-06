Eva Longoria: de ‘mujer desesperada’ a diseñadora, activista y productora de referencia latina

Eva Longoria llegó a Los Ángeles a finales de los años 90 decidida a triunfar. “Llegué con dos dólares en la cartera”, dijo la texana en una entrevista realizada en 2016. Nacida en Corpus Christi el 15 de marzo de 1975, Eva es la menor de cuatro hermanas y tuvo una infancia tranquila. Luego de terminar la secundaria, la hija de Ella Eva Mireles y Enrique Longoria decidió estudiar y consiguió el título de Kinesiología, pero al poco tiempo de graduada, quiso perseguir su sueño y decidió mudarse a la tierra de las celebridades en busca de un futuro brillante. ¡No cabe duda que logró su cometido!

En una entrevista publicada en ¡HOLA! hace cuatro años, Eva -quien fue Miss Corpus Christi en 1998- recordó que para entonces “quería que las cartas que enviaba a casa tuviesen como remite una dirección de Hollywood, por lo que compartí un pequeño apartamento con seis personas, pero apenas podíamos permitírnoslo”. En un principio, Eva trabajaba en una compañía cazatalentos. Poco después un agente la descubrió y comenzó a adicionar para diversos papeles, aunque su sueño siempre fue producir y dirigir. Así fue como empezó a aparecer en la pequeña pantalla. De hecho, pudimos ver una breve participación en la exitosa serie Beverly Hills 90210, donde hace el papel de una aeromoza y mantiene una breve conversación con el personaje Dylan McKay, interpretado por Luke Perry.

También apareció en una temporada de la serie Hospital General -en 1999- donde fue coprotagonista junto a quien más tarde sería su primer esposo, Tyler Christopher. Poco después, consiguió protagonizar la producción televisiva The Young and the Restless, una telenovela de CBS donde se destacó como actriz y más tarde le sirvió como referente para comenzar el papel que más popularidad le dio: Gabrielle Solís en Desperate Housewives, una serie de ABC. “Me lo pasé muy bien en ese mundo”, asegura.

Eva se puso en la piel de Gabrielle, un personaje que capturó la atención de los espectadores. Es así como esta "esposa desesperada" consiguió su pase a la fama y sin duda alguna su gran talento tuvo mucho que ver con ello. “Con Desperate Housewives me tocó la lotería”, comentó la intérprete sobre la exitosa serie estadounidense que duró 8 temporadas. Su personaje era una exmodelo consentida que a menudo convencía a su marido para materializar sus caprichos. Gracias a este papel, Eva obtuvo dos premios del Sindicato de Actores (SAG) y fue nominada a un Golden Globe. “Me sorprendió mucho lo importante que fue”. Con el éxito, su vida empezó a estar siempre en el punto de mira, a lo que fue difícil acostumbrarse.

La esposa desesperada trabajó en 2006 interpretando a un agente secreto, Jill Marin, en la película The Sentinel (El Centinela, en español), dirigida por Clark Johnson. La película fue protagonizada por Michael Douglas, quien interpretó a Pete Garrison. Esta fue una de las primeras apariciones de la actriz en la gran pantalla. Al año siguiente, la vimos protagonizando una campaña de la línea Sport de la marca Bebe, donde Longoria aparece tumbada sobre dos jugadores de fútbol americano, vistiendo un atuendo deportivo. Más tarde protagonizó la película Over her dead body, una comedia en la que encarna a Kate, una mujer que muere el mismo día de su boda en un terrible accidente y está decidida a impedir que su prometido continúe con su vida.

Ese mismo año, Longoria fue nombrada como una de las mujeres más sexys del planeta por la revista FHM. También actuó en el film The Dark Truth, interpretando a Mia Francis. Y en 2013 hizo lo propio en el drama Crazy Kind of Love, dirigida por Sarah Siegel-Magness. Tuvo una intervención en 2015 en la serie Brooklyn Nine-Nine, donde encarnó a Sofía, una abogada defensora. Aunque fue muy breve su actuación, se ganó la simpatía de los espectadores y muchos desearon volver a ver a Longoria interpretando este divertido personaje.

Este año, el esfuerzo de Eva se materializó en el Paseo de la Fama, luego de recibir su tan anhelada estrella que la sitúa entre las actrices más influyentes de Hollywood. “Es un día surrealista. Hace veinte años, de pie casi en este lugar decía: ‘Un día tendré una estrella’ y ahora sucedió. Es increíble”, dijo durante su discurso.

Su lado más caritativo

La fama te da poder y Eva tiene claro que puede utilizar su influencia para hacer el bien. Por ello, creó -junto a la actriz alemana Christiane Vera Felscherinow, conocida como Christiane F.- una entidad sin fines de lucro en 2006 llamada Eva’s Heroes. Esta organización beneficia a niños con necesidades especiales intelectuales, y sirve como portavoz de Padres Contra el Cáncer, una organización que apoya familias latinas que tienen niños con cáncer.

Como reseña el portal web de la fundación, evasheroes.org, el presidente Obama nombró a Eva en 2011 para la comisión en el Museo Nacional de los Hispanos Latinos, que albergará artefactos históricos, imágenes e historias personales que documentan más de 500 años de contribuciones de latinos a los Estados Unidos. Ha recibido numerosos premios por su altruismo de parte de varias instituciones y el Alcalde de Los Ángeles.

¡Y hay más! En 2012 fundó Eva Longoria Foundation, una organización que tiene como objetivo ayudar a las mujeres latinas a construir un mejor futuro para ellas y sus familias a través de la educación y el espíritu empresarial. "La creciente población latina es un recurso sin explotar en este país. Si le damos a Latinas las herramientas para desbloquear su potencial, veremos resultados sorprendentes", señala en la página web de la fundación la artista, quien es una filántropa activa.

“Sé que soy muy afortunada, y al ser una figura pública puedo ser la voz de muchas personas que necesitan ayuda”, dijo en una entrevista publicada en HOLA! USA. Su afinidad con este tipo de causas probablemente se derive de su hermana, Liza, quien tiene retraso mental. En varias ocasiones la actriz ha mencionado que gracias a ella ha aprendido a ser optimista en la vida. "He aprendido que no hay mejor medicina que la de reír", explica Longoria, en declaraciones adelantadas hoy."(Mi hermana) Liza tiene retraso mental. Era mi heroína cuando crecíamos. Era una bendición verla superar todos los obstáculos como atarse los cordones de los zapatos, ponerse la camisa o salir por la puerta principal de casa", dijo en una entrevista publicada en ABC.

Me Too y Time’s Up

De igual forma, Eva ha apoyado y participado como embajadora de honor en varias ediciones de The Global Gift Foundation, que en las más recientes brindaron apoyo a los países que resultaron afectados durante la temporada de huracanes registrada el año pasado, donde cientos de personas quedaron sin hogar. Este año, Eva también se unió a los movimientos Me Too y Time’s Up, en rechazo al acoso sexual y abuso de poder en la industria cinematográfica. Otro de los objetivos de la iniciativa es la igualdad de género y promover leyes que castiguen a las empresas por ataques sexuales en el lugar de trabajo. En los Golden Globes, la actriz se unió a una serie de celebridades que asistieron a la cita vestidas de negro para dar apoyo a la causa. Y durante la premiere de la película de Disney, Wrinkle in Time, la actriz vistió un saco negro y lució un identificativo con el que dejó ver la frase Time’s Up, reiterando su compromiso con el movimiento.

Producir y dirigir, uno de sus sueños

Desde el inicio de su carrera tenía deseos de dirigir y producir sus propios proyectos, algo que ha materializado y en lo que también ha tenido éxito. Actualmente está enfocada en la adaptación de la serie española Gran Hotel, que tendrá una versión estadounidense y estará producida por la actriz junto a UnbeliEVAble Entertainment -su compañía- y ABC Studios. La historia se centrará en una familia propietaria de un hotel en Miami Beach y los secretos detrás de la fachada del inmueble.

En el pasado, Eva también ha producido series como Devious Maids, que relata la historia de cinco mujeres latinas conectadas por su lugar de trabajo; Telenovela, una serie en la que también actúa y que fue emitida por la cadena NBC, a la que no considera un melodrama como los demás: "No es una novela, es en inglés, pero hablamos de todos los temas sobre el amor, desamor, el divorcio, inseguridades de todo tipo". También ha dirigido Jane the Virgen, una adaptación de Juana la Virgen, protagonizada por Gina Rodríguez, y la serie Blackish, una comedia que ha tenido mucha aceptación en la audiencia estadounidense. “Estoy tan emocionada de dirigir uno de mis shows favoritos”, escribió en Twitter en febrero de 2017.

Su estilo plasmado en su marca de ropa

Eva promueve la línea de ropa que lleva su nombre y que debutó en julio en las tiendas The Limited. El concepto de la línea surgió tanto de su amor por la moda, que descubrió desde que aprendió a coser a los 5 años de edad, como del gran sentido de solidaridad femenina que siempre ha tenido. “Muchas mujeres no tienen el presupuesto para tener un guardarropa para el trabajo y otro para el fin de semana. Por eso creé una línea que les permite ir del trabajo a tomar una copa de vino con las chicas”.

Como su amiga Victoria Beckham, Eva no solo diseña cada una de las piezas de su colección, sino que además se encarga de todos los detalles de la producción. “Selecciono cada una de las telas y cada zíper, cada botón”. Actualmente se apoya en sus cuentas de redes sociales para dar a conocer las promociones y lanzamientos de la marca.

Detrás de los focos de las cámaras, Eva realizó una maestría en Estudios Chicanos. Además, participó en la convención demócrata de 2016, que nominó a Hillary Clinton como candidata de esa colectividad política a la presidencia de Estados Unidos, y en 2012 para la reelección de Barack Obama. Ante los ataques de Donald Trump hacia los mexicano-estadounidenses en 2016, la activista acotó: "Mi familia nunca cruzó una frontera, la frontera nos cruzó a nosotros”.

Un libro y dos restaurantes

Su gusto por la cocina ha llevado a Eva a abrir dos restaurantes; es copropietaria de Latin Steakhouses Beso Hollywood y Beso Las Vegas, y en 2011 publicó su libro de cocina de mayor venta del New York Times: Eva's Kitchen. Allí plasma una serie de recetas inspiradas en sus viajes por el mundo cubriendo algo de la cocina francesa, italiana, del caribe, americana y hasta de Hungría, en la que invita a sus lectores a comprar productos orgánicos. También revela que su interés por la cocina empezó desde muy pequeña, en gran parte por su tía Elsa, quien tenía un servicio de cocina. Sin lugar a dudas estamos ante una mujer polifacética y ahora está empezando uno de los roles más importantes de su vida: ser madre. ¿Con qué nos sorprenderá Eva en el futuro? ¡Estamos ansiosos por averiguarlo!