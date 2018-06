Eva Longoria ha vivido con mucha emoción la dulce espera de su primer hijo, un pequeñito que llegará a brindar alegría extra a su hogar y con el que corona de la forma más tierna su matrimonio con Pepe Bastón. Como muchas mamás, Eva se mostró cautelosa en las primeras semanas de embarazo, en los que optó por mantener en secreto la buena nueva a pesar de los rumores que la rodeaban sobre la posible visita de la cigüeña. Fue hasta diciembre pasado, tal como HOLA! pudo confirmar, que la actriz empezó a hablar sobre su estado, y desde entonces, no ha dejado de compartir los detalles más importantes de los últimos meses.

Aunque ha sido muy abierta con su estado de ánimo, la dieta que lleva y hasta abrió las puertas de la que fue su mansión durante 10 años, para luego mostrar su nuevo hogar mucho más familiar, Eva ha dejado un detalle sin revelar. Hasta el momento, la actriz y el empresario mexicano no han dicho cuál será el nombre de su hijo, un bebé que de acuerdo a la protagonista de Desperate Housewives, será un niño.

Ello no quiere decir que los futuros papás no tengan ya una idea clara de cómo llamar a su primer hijo en común. Según las pistas que ha dado Eva, el pequeño llevará un nombre completamente latino. "Mi esposo y yo somos de ascendencia mexicana, así que será un nombre en español", expresó en una de sus pláticas para la televisión, junto a Jimmy Kimmel.

Eva se refirió a la misma idea en una visita a The Late Show with James Corden, en donde contó entre bromas con Will Ferrell que: "Va a ser un nombre latino, no algo como Will". La actriz recibió sugerencias del actor para llamarlo Guillermo o Steve, mismas que no le desagradaron a la futura mamá. Si bien Eva y José piensan en un nombre en español, las posibilidades de seguir la tradición de llamar a su hijo igual que el papá no parecen muchas, ya que Pepe, quien tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Natalia Esperón: Natalia, Mariana y precisamente quien lleva el nombre de papá, José Antonio.

El dato que todos quieren saber

A pocos días de que Eva por fin tenga en brazos a su bebé, Ellen DeGeneres es otra de las entrevistadoras más entusiasmadas con el nacimiento del pequeño. Es por ello que cuando tuvo a Eva en el foro de su programa de televisión, aprovechó para jugar con la feliz mamá y un "generador de nombres" que consistía en un botón que mostraba las sugerencias en español, combinadas con el apellido de ella.

Así, entre risas, Eva y Ellen sortearon varias opciones como "Don Julio", "Poquito Más", "Tequila Sunrise" y "Cinco de Mayo". Y aunque Eva no paró de reír con las sugerencias, no quedó muy convencida con ellas, pero tampoco reveló cuáles son las que ella y su esposo tienen en la mente.

