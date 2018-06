Thalía recordó el momento en el que creyó que no superaría la enfermedad de Lyme

Hace poco más de 10 años, Thalía fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, y desde entonces, la cantante no baja la guardia en su cruzada contra este mal. En entrevista con la emisora K-Love 107.5, la mexicana habló sobre su actual estado de salud y la forma en la que lidia con este padecimiento, el cual desafortunadamente no tiene cura.

Los locutores Argelia Atilano y Omar Velasco le preguntaron a la cantante sobre cómo había cambiado su vida desde que supo que padecía Lyme. “Estoy bien, pero es algo como que ya lo tienes, es un cambio de vida. Es como la diabetes, te da y tienes que cambiar tu alimentación, tu estilo de vida. A mí, desde que me dio, cambié de alimentación, mucho más sano y más natural. Eso fue el parteaguas de mi vida”.

La intérprete de 46 años recordó los días en los que pensó que no sobreviviría a la bacteria de Borrelia Burgdorferi, la cual es transmitida por la picadura de una garrapata. “Hubo un momento en el que yo volteé a ver a mi marido, y le dije ‘veme bien, veme hoy y disfrútame hoy porque es el último día que estoy de pie, no voy a amanecer mañana. Estoy muriéndome”. La intérprete de Habítame Siempre también se acordó de su aspecto físico por aquel entonces; se le cayó mucho el cabello, estaba delgadísima y con la piel como amarillenta.

Thalía resaltó que, debido a que no hay un antídoto para remediar este padecimiento, tiene que estar alerta de su salud. “No hay una cura, hay un control. O sea, la contralas y bajas toda la cantidad de la enfermedad y tú sobrevives y haces tu vida normal. Si te descuidas puedes recaer, tienes que estar siempre pendiente”.

Aunque no tiene muy claro el momento exacto en el que contrajo la enfermedad, la artista cree que podría haber sido en 2007, poco antes de dar a luz a su hija mayor, Sabrina. “Calculo que fue en el último mes de embarazo, cuando comencé a sentirme extremadamente cansada, adolorida, con unos sudores impresionantes que me hacían cambiar de pijama tres veces en la noche. Me daban dolores de músculos y de coyunturas”, contó en entrevista al Diario de New York.

También dijo al periódico que estaba casi segura de haberse infectado en un área boscosa a la que solían ir muy seguido, pues le gustaba hacer muchas actividades al aire libre como yoga y alpinismo.

Al igual que las demás personas que se infectan de Lyme, ella nunca se dio cuenta de que había sido picada por una garrapata. “Jamás me di cuenta, jamás vi una marca. Muchos doctores piensan que si no tienes una erupción roja redonda en tu piel, entonces que no es Lyme, y eso es un error, porque muchas veces no te sale una marca, o te pica en el cuero cabelludo y jamás te vas a dar cuenta”.

Thalía, una portavoz del Lyme

Al ser una enfermedad tan compleja, varios doctores suelen confundirla con otros padecimientos, y por ello la cantante fue de doctor en doctor hasta que le dieron un diagnóstico certero y comenzó a tratarse debidamente. Aunque ya está controlada, Thalía es muy puntual con sus revisiones médicas, las cuales documenta en sus redes sociales.

Además de compartir este lado tan personal de su vida, la cantante también hace un llamado a sus fans para que cuiden su salud y estén alerta cada vez que hacen actividades al aire libre, pues en solo segundos la picadura de una garrapata podría cambiar sus vidas para siempre. En octubre de 2015, Thalía fue homenajeada en la gala anual de la Global Lyme Alliance por su ardua labor de hacer conciencia sobre esta enfermedad.