Atrás dejó la melena voluminosa que le dio el toque final para revivir al icónico Luis Miguel de los años 80. Ahora que ha puesto el personaje que interpreta en la serie de Netflix y Telemundo en pausa, Diego Boneta está enfocado en otro revival y no se trata de cualquier proyecto. El mexicano ya se encuentra en Madrid y desde este lunes comenzó a actuar en el rodaje de la nueva entrega de Terminator -que aún no tiene nombre oficial- donde compartirá créditos con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, quienes le darán vida a sus famosos personajes: Terminator y Sarah Connor, respectivamente.

Este lunes el actor compartió con sus seguidores de Instagram parte de su estadía en la capital española. “Caminando por mi plaza favorita de Madrid. Vean esta belleza. Nueve de la noche y parece que son las cinco de la tarde. Aquí… caminando después de trabajar, tantito gym”, dice el intérprete de Pretty Little Liars en Stories.

El pasado 7 de junio, el actor compartió en Stories de Instagram una selfie junto a la frase: “New hair for Terminator”, (“Nuevo cabello para Terminator”), mostrando el nuevo look con el que se unió al rodaje estadounidense. A su llegada a Madrid, comentó en sus redes sociales: “¡Hola, hola! Aquí en el tráiler, ya listo para más ensayos de la película Terminator. No puedo creer que ya estoy en Madrid. Todavía no me cae el veinte, les mando besos… no puedo creerlo”, añadió.

Todavía no se sabe qué papel interpretará dentro de la película, pero sí se conoció que se estrenará en noviembre de 2019. De acuerdo a Hollywood Reporter, James Cameron -quien estuvo involucrado en la saga hasta Terminator 2: el día del juicio de 1991- será el encargado de la producción, mientras que Tim Miller ocupará el puesto de director. Esta nueva entrega será una continuación directa de las obras de Cameron.

Recordemos que al principio de su carrera Diego participó en proyectos como Rebelde, 90210 y Scream Queens, y en las películas Rock of Ages (2012) y Pelé: Birth of a Legend (2016). Además, tuvo una participación en el musical Rock of Ages.

En abril se estrenó la serie biográfica Luis Miguel y hasta ahora se han publicado nueve capítulos, donde se narra la historia del cantante mexicano desde el inicio de su carrera. Para meterse en la piel del Sol de México, Diego tuvo que dejarse el cabello largo y separarse los incisivos de adelante para parecerse al intérprete de Cuando calienta el sol. También trabajó arduo en su voz para llegar a las notas del reconocido cantante. A sus 27 años, no cabe duda que Diego se encuentra en el mejor momento de su carrera, ¡estamos ansiosos de ver su participación en este importante proyecto!