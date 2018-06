Antes de que Eva Longoria se convirtiera en la imagen pre mamá más tierna de Hollywood, y que sus amigos y familiares más cercanos vivieran junto a ella la emoción por la llegada de la cigüeña, hubo un par de días en los que nadie más que la actriz de 43 años sabía de la futura llegada de su bebé. Esos momentos tan íntimos de una mujer cuando sospecha que podría convertirse en mamá y que los síntomas físicos confirman que hay algo diferente en su propio cuerpo. Aunque Eva se mantenía abierta a la posibilidad de ser o no mamá, la realidad es que hoy vive la etapa más plena de su vida, una alegría que se refleja en su rostro con un resplandor especial que ha portado desde el momento en el que se enteró que tendría a su primer hijo.

A diferencia de muchas mamás que se enteran de su embarazo con una prueba en casa, Eva se encontraba trabajando detrás de cámaras. "Estaba en el set, dirigiendo The Mick. Me sentía muy, muy cansada y con náuseas", contó la futura mamá hace un par de semanas a Jimmy Kimmel sobre aquel día en el que supo que su vida cambiaría por completo. "Recuerdo que pasó por mi mente que el staff y los actores pudieron haber pensado que soy muy floja, pero no, estaba embarazada", agregó feliz.

Al principio Eva compartió la buena nueva con su esposo Pepe Bastón, y además de estar muy contento porque se convertiría en padre por cuarta vez -la primera junto a Eva-, el orgulloso papá pensaba en cómo mantener el embarazo bajo el radar. "Le dije que no había de qué preocuparse. En los últimos 20 años los medios han dicho cada mes que estoy embarazada. Me comía una hamburguesa o pizza y todos decían 'Eva está embarazada', hasta veían el baby bump", reveló la también productora y diseñadora. "Finalmente, hace unos meses los tabloides decían: 'Eva está subiendo de peso', y mi reacción fue: '¡No! ¡Estoy embarazada!'", agregó entre risas.

Feliz de esperar a su primer bebé, aunque a veces lo olvidaba

En estos días, en los que el bebé podría nacer en cualquier momento, Eva está muy consciente de su embarazo que, además de llenarla de ilusión, la ha hecho sentirse agotada físicamente. Sin embargo, meses atrás, para la protagonista de Telenovela era común que no recordara su estado. "A veces olvidaba mi embarazo. Cuando despertaba en las mañanas, no me podía mover con la misma agilidad. Pensaba, '¿Qué pasa? ¿Por qué no me puedo mover?'".

Esa situación se repitió en varias ocasiones, hasta que poco a poco su atención se centró en su futuro papel como mamá. "Mi esposo me decía algo sobre esquiar en la nieve y me emocionaba haciendo planes. Le decía que teníamos el fin de semana libre y él sólo se me quedaba viendo. Pensé que era por alguna de sus citas, hasta que me dijo: '¡No! ¡Estás embarazada!'", contó sonriente.