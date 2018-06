Georgina Rodríguez acudió este sábado a la pasarela Gran Canaria Moda Cálida y se llevó el protagonismo de la noche a su llegada. Para la ocasión la novia de Cristiano Ronaldo eligió un sugerente bustier negro de la firma Gonzales que combinó con una ajustadísima falda de color verde pistacho de Versace, cinturón de Balmain y sandalias de Aquazzurra. Pero no fue precisamente su estilismo lo que acaparó las miradas sino un detalle en sus curvas y ahora muchas personas se preguntan si la pareja está esperando otro hijo.

Como se recordará, Georgina dio a luz el pasado 12 de noviembre a su primogénita -la cuarta hija del futbolista portugués-, Alana Martina. Este sería el primer posado en solitario, ya que el jugador del Real Madrid se encuentra en Rusia representando a su país en el Mundial de fútbol 2018.

De momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero Georgina suele utilizar las redes sociales con frecuencia así que no es de extrañar que recurra a Instagram para dar su opinión referente a esta información. En el pasado ya ha mostrado su lado más irónico y bromista cuando hay algún rumor sobre ella, ya sea porque no sonríe en las fotos, por los looks que elige para ir al campo de fútbol a ver a su media naranja jugar o por las vacaciones de las que disfruta con su familia.

"Para todas aquellas personas que no duermen por mi culpa... No sonrío en las fotos por los brackets. Cuando me los quite posaré sonriendo jijii", dijo hace unos días en su Instagram Stories. "Mientras vosotros marchitáis vuestras almas con envidia, maldad y oscuridad… Yo sigo disfrutando de nuestras merecidas vacaciones”, escribió en otra oportunidad.