Ahora que se encuentra en la recta final de su embarazo, la actriz Eva Longoria ha tenido que enfrentar una noticia muy triste: su perro Jinxy ha muerto. La intérprete de la reconocida serie Desperate Housewives tuvo que despedirse de uno de sus perros, a quienes considera como hijos. La también productora y directora está esperando a su primogénito, producto de su matrimonio con Pepe Bastón, con quien se casó hace dos años en México.

La actriz de Overboard comunicó la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía en la que se le puede ver junto a Jinxy -bichón maltés- en sus brazos. El texto que acompaña la imagen dice: "El día que temía llegó anoche. Jinxy falleció en mis brazos en el veterinario. Tuvo un ataque del que no pudo recuperarse. Tenía 15 años (96 en años de perro) y los llenó con mucho amor y risas", escribió Longoria en su emotiva publicación. "Él era mi bebé antes de que apareciera este bebé en mi vientre. Estoy muy triste, pero sé que ya no sufre. Cualquiera que me conozca, conocía a Jinxy. Muchos le echaremos de menos. Te quiero, Jinxy".

VER GALERÍA

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y le dejaron mensajes de aliento a la texana en este amargo momento. Eva tiene otro perro llamado Popeye, un bulldog francés. "Ellos son parte de nuestra familia. Entiendo tu pena…", "Descanse en paz", "Siento mucho tu pérdida, Eva" o "Es una noticia muy triste, pero te queda el consuelo de que le diste todo tu cariño y amor hasta el último momento", fueron algunos de los mensajes de apoyo que los fanáticos de la actriz dejaron en la sección de comentarios de la foto.

No obstante, Longoria ha mantenido la ilusión por su embarazo y en poco tiempo la intérprete podrá sostener en sus brazos a su bebé. De hecho, el fin de semana compartió con sus seguidores la alegría que vivió en familia por la victoria de México frente a Alemania en el Mundial de fútbol Rusia 2018. "¡Vamos México!" es el mensaje que lanzó la texana a todos sus seguidores a través de la plataforma, donde compartió una imagen en la que luce una camiseta de la selección mexicana y otra en su versión más mini.