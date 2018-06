La 'fiesta privada' de Beyoncé y Jay-Z en el Louvre se hace viral

Beyoncé y Jay-Z han sabido cómo mantenerse en los titulares de la prensa gracias a su gira. Ahora, el matrimonio también está llamando la atención de los amantes del arte con el video que lanzaron este fin de semana. Se trata de un tema en conjunto donde los Carters aparecen dentro del museo del Louvre, de París, un clip con el que han querido dejar un mensaje tanto a sus seguidores como detractores.

Recordemos que hace unos meses la pareja sorprendió a sus fanáticos luego de anunciar en Coachella que realizarían una gira juntos. Ahora el rapero y productor, Jay-Z, enloqueció a sus seguidores al anunciar que él y su esposa lanzarán un disco conjunto. El matrimonio unificará su talento en Everything is love y la noticia la han dado a conocer de la mejor manera: haciendo su música dentro del Museo del Louvre y grabando un original videoclip que en dos días acumuló más de 10 millones de reproducciones.

Para logar su cometido recorrieron cada rincón del reconocido museo y, con una puesta en escena impecable, la pareja aparece en el vídeo de Apeshit (excremento de mono, en inglés) muy próxima a algunos de los cuadros más famosos del mundo. Sus looks están inspirados en las obras de arte que eligieron para rodar las escenas del clip.

En principio se les puede ver con La Gioconda, de Leonardo Da Vinci, al fondo. En esa escena la intérprete de Single Ladies eligió un traje fucsia con cinturón rojo de Peter Pilotto y su esposo un modelo verde menta. A medida que avanza el video, Beyoncé y Jay-Z posan junto a varios cuadros con los que lanzan varios mensajes sobre su situación personal y laboral.

De igual forma, el matrimonio Carter también aparece junto a La consagración de Napoleón de David, con la que ellos mismos se coronan emperadores del mundo de la música; algo que no resulta nuevo, ya que desde hace unos años Beyoncé usa el nombre de Queen B (Reina B). La Venus de Milo, símbolo de la belleza y el amor, un guiño al título del álbum Everything is love. La Victoria alada de Samotracia, referencia a la victoria personal que el propio matrimonio ha logrado después de su crisis; y por último y como viene siendo habitual en los trabajos y directos de Beyoncé, alusiones directas a la cultura negra a través de Retrato de una negra -un cuadro pintado por Marie-Guillemine Benoist a principios del siglo XIX- o la estatua de Ramsés II.