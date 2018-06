Charlize Theron y Alexander Skarsgard podrían haber retomado su relación tras 6 años de paréntesis

Tras seis años separados, Charlize Theron y Alexander Skarsgard han decidido darle una segunda oportunidad a su relación, según informa el medio Life & Style. La pareja de actores está actualmente grabando la comedia política Flarsky, que se estrenará en 2019 y la conexión entre ambos ha sido tan maravillosa que no han podido esquivar el flechazo de cupido.

Este film relata la historia de un periodista especializado (interpretado por Seth Rogen) y sin trabajo que intenta tener un romance con su crush adolescente y antigua niñera, que ahora resulta ser una de las mujeres más poderosas e inalcanzables del mundo, a la que dará vida Theron. Según ha podido saber el diario británico, el par está intentando mantener su relación "en privado", pero "es difícil esconderla". "Ambos están emocionados de volver a estar juntos", añade la fuente.

Recordemos que en 2012 la pareja internacional -él es sueco y ella sudafricana- tuvo una serie de encuentros, pero el romance terminó antes de que se convirtiera en algo serio. "La primera vez que se vieron hace años hubo atracción", asegura el mismo medio. Desde entonces, los actores han seguido en contacto y el protagonista de True Blood ha conocido a los dos hijos adoptados de la oscarizada actriz, Jackson, de seis años, y August, de dos.

Theron tuvo una relación en el pasado con Sean Penn, con quien rompió en 2015. Al actor de Pretty Little Lies se le vio en el mes de marzo con Alexa Chung, con quien estuvo saliendo hasta el pasado verano. Recientemente la it girl habló por primera vez de su relación con Skarsgard, revelando que mantiene todavía buena relación con él a pesar de que ya no estén juntos. "Es un hombre increíble, muy estricto, responsable, un muy buen apoyo", explicó sobre el intérprete sueco.

Ninguno de los dos actores suele presumir de sus romances en público y se mantienen apartados de los focos y centrados en su profesión, en la que llevan, en caso de la protagonista de Tully, desde los años 90. Skarsgard por su parte comenzó su carrera en Suecia y no fue hasta comienzos de los 2000 cuando consiguió su primer papel en una producción internacional. Juntos formarían una pareja de altura, literalmente. Ella se acerca al metro ochenta mientras que él mide más de 1,9 metros.