Previo a la celebración del Día del Padre de este domingo, William Levy recibió una de las satisfacciones más grandes por parte de su hijo mayor, Christopher Alexander. El jovencito, quien se está labrando un camino dentro de las ligas del béisbol, se enfrentó junto con sus compañeros a otro equipo y resultaron vencedores. A través de sus redes sociales, su orgulloso padre, así como su mamá, Elizabeth Gutiérrez, compartieron los momentos más emocionantes de este encuentro deportivo.

Los chicos del Team Clutch Miami se coronaron como los vencedores en el partido que se jugó en Cooperstown, Nueva York. En su cuenta de Instagram, el actor de origen cubano presumió el gran logró de su hijo de 12 años con una imagen y le dedicó las siguientes palabras: “Estoy tan orgulloso de ti, campeón”.

Elizabeth hizo lo propio en sus redes sociales y celebró el triunfo de su hijo y dejó ver lo plenos que ella y William se sienten por ver hasta donde ha llegado su hijo. "Lo mejor del mundo… ver felices a nuestros hijos. Te vi jugar, papi. Estoy muy orgullosa de ti y de tus compañeros". La actriz de 39 años subió a su cuenta de Instagram varias imágenes del partido, en las que dejó ver la destreza de su hijo en el campo, así como lo galán que se está poniendo.

Con sólo 12 años, el primogénito de los Levy ya tiene bien claras sus metas: quiere convertirse en un profesional del béisbol y para ello, cuento con el mejor apoyo: sus padres y su hermana menor, la encantadora Kailey.

Desde hace tiempo, el joven –quien es una copia fiel de su bien parecido papá –viene preparándose para ser uno de los grandes en el mundo del bate y la manopla. Sobre el futuro del chico, Levy dijo hace un par de meses a las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision) que él lo apoyará siempre que se desarrolle en algo que lo haga feliz: “Cuando él decidió jugar béisbol, se lo dijimos: 'Lo que tú quieras hacer lo puedes hacer. Así sea béisbol, basquetbol, fútbol o artista'. Lo que él elija hacer, que sea algo que le guste”.

El actor de telenovelas también abrió su corazón y compartió con El Gordo y la Flaca que de no haberse dedicado al mundo de la actuación, su futuro podría haber sido diferente, pues al igual que su hijo, tenía grandes capacidades deportivas, pero no las pudo desarrollar y no quiere que suceda lo mismo con 'Tophy', como se refieren cariñosamente a su hijo: “Me faltó un poco de apoyo de parte de mi padre, pero ahora sé que eso es muy importante. Así que Elizabeth y yo siempre estamos al pendiente de él, para apoyarlo en lo que quiera”.

En unos años, podríamos ser testigos del fichaje del hijo de los actores a uno de los equipos más representativos de este deporte y quizá verlo convertido en toda una estrella como los beisbolistas José Altuve o Carlos Correa.