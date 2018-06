En la vida real, los verdaderos héroes no visten capa y antifaz, muchos portan un uniforme de policía como Kirsten Koryciak, una oficial que acudió al rescate de un residente de Houston, Texas, que se vio en apuros. La joven de 25 años se convirtió en la heroína de un hombre de la tercera edad del que no han revelado la identidad, y que como cada semana había ido al súper mercado a comprar comida para su despensa, pero esta vez se topó con un delincuente que sin tentarse el corazón le robó todas sus compras.

El ciudadano había salido de un Wal-Mart local cuando sufrió un episodio en su salud por la diabetes que padece. El ataque lo tomó por sorpresa en el estacionamiento del súper mercado, hasta donde llegó una ambulancia a auxiliarlo. La unidad de rescate le llamó la atención a Kirsten y, aún sin estar de servicio, pensó en lo que podría haber pasado y se acercó. La oficial encontró al hombre con una curación en el brazo y la indignación en su rostro. Con la ambulancia lejos y tratando de calmarlo, se enteró que mientras recibido auxilio, un desconocido se había llevado sus compras.

En un video del departamento policíaco de Houston, Kirsten contó que el hombre se sentía deprimido porque sus ingresos son por parte del Gobierno. Su historia conmovió el corazón de la joven y para animarlo un poco le ofreció reponer sus compras. Él aceptó con gusto y juntos entraron a la tienda. "El total de la compra fue de 25 dólares y los productos eran muy básicos, como vegetales y avena", detalló la hoy heroína, cuya historia ha llegado a miles de internautas.

"Me ofrecí a comprar los productos porque se trataba de una persona diabética que necesitaba comer", reveló en la publicación. "Tengo varios familiares con la misma enfermedad y entiendo lo mala que puede ser la diabetes", dijo sincera. "No quería ver a ese joven hombre sufrir. Su día no había sido agradable, no se sentía bien. Es parte de mi deber preocuparme por la gente y ayudarla cada vez que sea posible, esté en servicio o no.

Empatía y un gran corazón

Kirsten también contó en su video que ella y su familia se han enfrentado a tiempos difíciles en el pasado, y por ello entendía a la perfección la situación en la que aquel joven se encontraba. "En algún punto alguien me ayudó, así que quise devolver esa ayuda a alguien que de verdad lo necesitara", agregó.

El departamento de policía de Houston no sólo está orgulloso del acto de esta chica de 25 años, pues entre sus elementos hay otro oficial de gran corazón. Los días pasados, varias olas de calor azotaron diversos puntos del planeta, Houston uno de ellos. Para minimizar los efectos negativos de las altas temperaturas en la población, un policía compró con su propio dinero varias botellas de agua que entregó por su propia cuenta a la gente sin hogar.