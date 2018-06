La inmensa alegría que vive Eva Longoria en la recta final de su embarazo, se ha visto opacada por la pérdida de uno de sus mejores amigos. La noche de este jueves, la actriz originaria de Texas se despidió de una de sus mascotas, su perro Jinxy, un maltés blanco que la acompañó por 15 años. Con un conmovedor mensaje, la futura mamá contó a sus seguidores la triste noticia que ha dejado roto su corazón.

VER GALERÍA

"El momento que tanto temía llegó anoche", escribió Eva al lado de una colección de sus mejores fotos con su perro. "Jinxy falleció anoche en mis brazos. Le dio un infarto del que no pudo recuperarse. Tenía 15 años (96 en años de perro) y llenó cada uno de ellos con grandes cantidades de risas y amor", continuó abatida por la pérdida de su amigo. En una de las imágenes, la futura mamá aparece cargando a su mascota, que se nota enferma y lleva en una de sus patitas una manguera con suero.

Notas relacionadas:

- ¿Cuáles son los planes de Eva Longoria después de que nazca su bebé?

- Eva Longoria, en noche de chicas, envía un mensaje a su bebé: 'No puedo esperar más. Date prisa'

"Él fue mi bebé antes de que llegara el bebé que hoy tengo en mi pancita. Me siento muy triste, pero también sé que ya no está sufriendo", explica Eva en su mensaje. La actriz no pudo evitar recordar que en su carrera en Hollywood, la mayoría de las personas que trabajaron con ella también convivieron con el perrito. "Cualquiera que me conoció, también conoció a Jinxy. Mucha gente lo va a extrañar", continuó para concluir sus palabras con una frase que el pequeño can escuchó en muchas ocasiones de parte de su dueña: "Te amo, Jinxy", escribió ella junto a un corazón partido en dos.

VER GALERÍA

Eva disfruta de la compañía de los perros y, además de Jinxy, en casa tiene a otra mascota a la que le entrega todo su cariño. Popeye, un bulldog inglés de pelaje negro, es el otro protagonista canino de las publicaciones de la también productora y diseñadora. Ambos perros acompañaron a Eva en estos meses en los que ha estado más tiempo en casa por el cansancio que su embarazo le provoca.

Una ausencia que se confundió con la llegada de la cigüeña

Eva Longoria es una de las actrices más activas en sus redes sociales. Es justo por esta vía que la futura mamá informa a sus admiradores los detalles de su vida personal y, más reciente, de su embarazo a punto de concluir. Desde semanas atrás, Eva utiliza las Instagram Stories casi a diario, por ello, al ver que sus publicaciones disminuyeron este jueves, sus fans especulaban que quizá su bebé ya había nacido. Sin embargo, la triste noticia de la pérdida de su mascota confirma que aún se encuentra en la dulce espera y que sus pocas publicaciones fueron debido al gran dolor que siente en su corazón.

VER GALERÍA