¡Mamá orgullosa! Lili Estefan celebra los logros de sus hijos Lina y Lorenzo

Tras un inicio de año complicado, Lili Estefan parece haber recuperado la gran sonrisa que la ha caracterizado desde hace tantos años. ¿La razón? Sus hijos Lorenzo y Lina, quienes han llenado de orgullo a la conductora con sus recientes logros. Con emoción, la carismática presentadora ha compartido su gran alegría con todos sus seguidores en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Lili presumió que su hijo mayor concluyó sus estudios preuniversitarios de forma satisfactoria. Aunque el apuesto joven de 18 años ya había celebrado su graduación hace unas semanas, no fue sino hasta el miércoles que recibió el certificado que le permitirá iniciar una nueva faceta en su vida académica el próximo verano.

“¡Se graduó mi bebé! ¡Gracias a Dios por darme la oportunidad de verlo tan feliz! Y permitirnos disfrutar de este momento tan especial en su vida. Loren, estamos muy orgullosos de ti. No sabes cuánto te quiero hijo mío”, escribió junto a una fotografía en la que aparece el jovencito utilizando la tradicional toga de graduación y el birrete.

Esta no es la única causa detrás de la felicidad de la presentadora de El Gordo y la Flaca, pues su hija Lina, continúa esforzándose para cumplir su sueño de ser modelo. Llena de orgullo, Estefan compartió un pequeño video en el que aparece la adolescente realizando una sesión fotográfica: “¡Siguiendo los pasos de su mamá! Photoshoot para línea de ropa italiana que tiene bellezas”, escribió junto al clip, que reunió más de 250 mil reproducciones.

Con solo 16 años, Lina ha comenzado a dar sus primeros pasos dentro del mundo del modelaje. El pasado marzo, la hija de la conductora participó en el lanzamiento de la nueva colección de verano de la firma italiana Revise Concept, que donó lo recaudado durante el evento para apoyar la lucha contra la fibrosis quística.

Meses complicados:

Fue a principios del mes de mayo, cuando Lili recibió la inesperada noticia de que su todavía esposo, Lorenzo Luaces, había solicitado comenzar con los trámites correspondientes para disolver su matrimonio. Desconcertada, la conductora aseguró que había llegado a un acuerdo con el empresario para esperar hasta la graduación de su hijo Lorenzo, para decidir el futuro de su relación.

“Es algo que nunca te esperas. Nosotros, por el momento que estamos viviendo, tuvimos un acuerdo de que lo que fuera a pasar, íbamos a esperar. Nunca se habló de un divorcio. Lorencito está por graduarse y no queríamos que esto nos pasara en este momento. No tengo el control de lo que pasó ahí. No quiero defenderlo, pero tampoco hundirlo. Es el padre de mis hijos, siempre vamos a ser un equipo”, aseguró al diario La Opinión.