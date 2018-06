¿Por qué Kylie Jenner ya no publicará más fotos de Stormi en Instagram?

Con sólo unos meses de nacida, la bebé de Kylie Jenner se había convertido en una estrella de las redes sociales. Cada fotografía que la menor del clan de las Kardashian-Jenner publicaba de su bebé obtenía miles de likes, a pesar de ello la joven madre ha tomado la decisión de no subir más fotografías de su hija en las redes sociales e incluso, ha borrado las que tenía en su perfil de Instagram.

¿Cómo se dio a conocer esta medida? En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la también empresaria subió una selfie en la que aparece junto a su bebé, de la que apenas se alcanza a ver su rostro. Uno de sus seguidores notó que la carita de Stormi no salía completa en la imagen y lo comentó debajo del post, a lo que Kylie respondió: “Sí, he cortado a mi bebé. No compartiré más fotos de mi hija por el momento”.

La razón por la cual Kylie ha tomado esta decisión se debe a que quiere proteger la integridad de su hija de los comentarios negativos en las redes sociales. Durante su embarazo, la joven empresaria se mantuvo al margen de las plataformas, pero tan pronto debutó como mamá, compartió varias imágenes de su hija… Mientras la mayoría de sus fans estaban encantados con las tiernas postales de la bebé, hubo otros que empezaron a hacer comentarios de mal gusto. “Kylie se sentía muy protectora con su bebé cuando estaba embarazada. Es por eso que no subió fotos de su pancita”, dijo una fuente a People.

“Luego de que Stormi nació, Kylie era la mamá más orgullosa, no podía esperar más para mostrarles a sus fans a Stormi. Ella posteó las fotos, porque estaba muy emocionada por ser mamá. Desafortunadamente, las redes sociales son un lugar muy loco, la gente ha estado haciendo comentarios muy feos”, explicó la fuente.

El informante agregó que Kylie está en shock y que no quiere que las imágenes de su hija formen parte de algo negativo. También agregó que en un futuro podría reconsiderar el regreso de Stormi a sus publicaciones de Instagram, pero por ahora, no posteará más fotos de la niña. Además de dejar fuera de sus publicaciones a su hija, Kylie borró de su perfil de Instagram todas las imágenes en las que se apreciaba claramente el rostro de Stormi. Únicamente dejó unas en las que no se mostraban sus facciones.

Una razón más para proteger la privacidad de su hija

En mayo pasado, Tim Chung, el guardaespaldas de Kylie Jenner saltó a la fama por una incómoda razón. En las redes, se viralizaron unas fotografías en las que se comparaban los rasgos físicos de Stormi con los de él y algunos usuarios resaltaron que ambos guardaban cierto parecido.

A los pocos días de la difusión de esas imágenes y de toda clase de descabelladas teorías, el joven –quien también es miembro de la policía –rompió el silencio a través de un mensaje en el que dejaba claro que su relación con Kylie Jenner había sido exclusivamente laboral.