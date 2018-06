Mauricio Ochmann recuerda el nacimiento de hija Lorenza: 'Ella me revolucionó'

Han pasado poco más de tres meses desde que Mauricio Ochmann se convirtió en padre por segunda ocasión. Con catorce años de diferencia, el protagonista de El Señor de los Cielos volvió a experimentar la emoción de darle la bienvenida a una pequeña, en esta ocasión junto a Aislinn Derbez. Mirando en retrospectiva, el actor de 40 años recordó con emoción el nacimiento de su hija Lorenza, quien hoy en día está convertida en toda una adolescente.

VER GALERÍA

Durante una reciente entrevista, Mauricio habló sobre las diferencias que vivió entre la llegada de su primera hija y la de la pequeña Kailani, nacida a principios de año: “Soy papá desde hace 14 años. Luego de Lorenza, mi primera hija, vinieron muchos cambios y movimientos internos que me han ayudado a crecer mucho”, explicó a People En Español.

“(Mi hija) me vino a revolucionar y ha concientizar para hacer muchos cambios en mi vida personal. Con el nacimiento de Kailani, vienen más cambios. Obviamente como que el ser papá nuevamente profundiza y te invita a cambiar. A seguir creciendo como ser humano”, reflexionó.

VER GALERÍA

En otra ocasión, Ochmann reconoció que Lorenza lo rescató de un momento muy complicado de su vida.“Al principio mi seguridad estaba basada en el reconocimiento, en lo que estaba afuera, en lograr cosas materiales y cosas físicas. Eso me llevó a pegarle al alcohol y a otras sustancias. Había mucha gente que me quería ayudar, pero la realidad es que yo no quería. Fue cuando llegó mi hija a mi vida que al año decidí levantar la mano y pedir ayuda”, recordó durante una charla en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

La importante decisión que ha tomado Mauricio Ochmann en su nueva faceta como padre

Por qué Aislinn Derbez es la madrastra más divertida con la pequeña Lorenza

Un papá feliz y orgulloso:

Afortunadamente, la vida del actor mexicano dio un rotundo giro desde entonces. Además del gran momento profesional que atraviesa, Mauricio no podría estar más satisfecho en el plano personal. A dos años de haber unido su vida en matrimonio con Aislinn, el protagonista de El Chema ha logrado formar una linda familia junto a sus dos pequeñas.

VER GALERÍA

En distintas ocasiones, el actor ha demostrado en redes sociales la increíble relación que existe entre la guapa actriz y Lorenza, quien parece encantada con la llegada de su pequeña hermanita. Orgulloso por la gran mujer en la que se está convirtiendo su primogénita, Mauricio le dedicó un lindo mensaje en su cuenta de Instagram: “Gracias por todo lo que me has enseñado sin siquiera tú saberlo. Hoy soy mejor ser humano gracias a ti. ¡Te amo profundamente!”, escribió.