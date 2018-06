Pocos lo saben, pero Ismael Cala tiene una batalla personal a la que se enfrenta todos los días, la cual tiene que ver con su familia y la salud mental. El presentador de origen cubano, famoso por sus conferencias y libros que han tocado la vida de miles de personas, reveló que en su familia persiste el estigma del suicidio. En entrevista con Despierta América, en el segmento del Doctor Juan, el comunicador de 48 años habló sobre la manera en que las vivencias de su familia han repercutido en él.

El autor de libros como El analfabeto emocional reveló en un enlace con el programa de Univision la situación por la que atravesó su papá en su juventud. “Lo intentó también ahorcándose con las sábanas de un cuarto, sus compañeros de estudio lograron a tiempo abortar el suicido, sino quizás yo no hubiese nacido”. Pero no nada más su padre lidió con el desequilibrio mental, sino que su abuelo y una de sus tías también, pero ellos al contrario de su padre, si lograron su cometido. “El suicidio está alrededor de mi vida es un tema del que hay que hablar, es multifactorial”.

El Doctor Juan le preguntó que si él, con esos antecedentes en casa, no había sentido alguna vez el impulso de hacerse daño y terminar con su vida, a lo que Ismael respondió que sí, y detalló cómo fue ese oscuro capítulo en su adolescencia. “Hay un episodio, quizá el más desesperado de mi vida… Recordarlo me trae una emoción bastante fuerte, aunque la he trabajado muchísimo, pero son cosas que nos marcan. A los 15 años yo sufrí un incidente de bullying; yo era un adolescente de 15 años que ya estaba medicado con un antidepresivo llamado clordiazepóxido. Fui el primero de mis tres hermanos que debutó con episodios psicóticos”.

Duras confesiones

Pero esta no es la primera vez que habla sobre este delicado tema. A su paso por el programa Almorzando con Mirtha Legrand, en mayo del año pasado, Ismael Cala narró cómo esa tendencia ha prevalecido en su hogar y de cómo él ha tratado de romper con ella. Para superar esta triste herencia familiar, Cala adoptó una forma de vivir completamente diferente. “Además de estar medicados, deben estar meditados”, indicó. “Los fármacos lo arreglan un poquito, pero el estilo de vida y tu mentalidad son las que te llevan por un nuevo norte”. Agregó que la meditación, el yoga y un estilo saludable de vida fueron las herramientas que lo han ayudado a salir adelante.

Señaló que la meditación no lo transforma a uno en un ser elevado de un día para otro, pero que sí ayuda a poner las cosas en perspectiva, pues aseguró que cada quien decide como arrancar su día. “No es que te vas a convertir en Dalai Lama o en un monje tibetano. Es que todos los días al levantarte tienes dos opciones: una es decir, programo yo mi mundo y eso quiere decir no encender la televisión, la radio o ver el periódico o el teléfono como acto reflejo y la otra es decir 3 razones concretas por las que doy gracias hoy”.