Tienen el título de la familia más grande del Reino Unido, ¡y no van a dejar que nadie se los gane! Sue y Noel Radford son muy famosos en Inglaterra, en donde su historia ha dado la vuelta al mundo desde que tuvieron a sus primeros 15 hijos. Hace unos años, la gente no podía creer que en la actualidad existiera una familia tan numerosa, algo muy común cinco décadas atrás, pero poco a poco se fue acostumbrando a la idea de esta pareja que anunció hace unos días que está por recibir a la cigüeña por 21a ocasión.

Acostumbrados a compartir su vida personal, Sue y Noel dieron la buena nueva a través de una de sus publicaciones de Internet. Sus fans, pensando que se trataba de una broma, entendieron que todo era una bella realidad cuando la familia reveló que el bebé que esperan será una niña, un detalle que dieron a conocer arrojando papeles rosados por el aire en el patio de su casa en Morecambe, Lancs.

El matrimonio había asegurado que después de su bebé número 20 dejarían de tener hijos, por ser un número cerrado. Pero la cigüeña aún tenía un paquete más que entregarles. "No podemos esperar a darte la bienvenida a la familia", escribieron los orgullosos padres en su cuenta de Instagram al compartir una fotografía del ultrasonido.

Para Sue, la gran sorpresa fue al enterarse que sería mamá de otra niña, porque tenía la seguridad de que se trataba de un varón. "Honestamente, no lo puedo creer. Normalmente tengo un presentimiento del género del bebé y creí que iba a ser niño. estoy en shock", dijo la feliz mamá. Noel, agregó que habían pensado que Archie, su hijo número 20 era el fin de esta rama del árbol genealógico de los Radford. En ese entonces contó que se sintió algo triste pero consideró que podría pasar más tiempo con los niños.

¿Cómo vive esta gran familia?

Sue y Noel se conocieron siendo niños. A los 14 años de edad tuvieron a su primer hijo, Chris de hoy 29 años. Después de una linda boda, se mudaron juntos a su primer hogar y, a los 17 años tuvieron a su segunda hija, Sophie -de hoy 24-. El resto de la familia son: Chloe de 22, Jack de 21, Daniel de 19, Luke de 17, Millie de 16, Katie de 15, James de 14, Ellie de 13, Aimee de 12, Josh de 10, Max de 9, Tillie de 8, Oscar de 6, Casper de 5, Hallie de 3, Phoebe de 2, y Archie de 9 meses. La pareja también cuenta a su hijo Alfie, un niño que nació sin vida en julio de 2014.

Mantener a tantos hijos podría ser difícil, pero no para Noel y Sue. Ambos son propietarios de una compañía de pasteles desde hace 11 años. Aunque son muchos niños, no reciben más que 150 dólares a la semana de parte del Gobierno y viven con el salario de Noel de casi 67 mil dólares anuales. La familia no tiene ningún tipo de crédito, ni siquiera en tarjetas, y tampoco adeudos que pongan en peligro su estilo de vida en el que salen de vacaciones al extranjero una vez al año. También consideran gastos para regalos de cumpleaños y Navidad.

Los Radford habitan una casa victoriana de 10 habitaciones en donde han visto a su familia crecer. Sue y Noel, además de ser padres de un recién nacido y esperar a otro bebé en camino, ya son abuelos de dos niñas y un niño. Sophie es una mujer casada y junto a su esposo Joe Broadley, ye tiene a su propia familia. ¿Será que busca imitar los pasos de su mamá?