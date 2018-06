Laura Pausini está lista para presentar su World Wide Tour, con el que regresa a los escenarios a partir de julio empezando por el Circo Massimo de Roma. En vista de que la cantante continúa celebrando sus 25 años de carrera con el lanzamiento de su sencillo Nadie me ha dicho, hemos echado un vistazo al pasado para desvelar el significado de algunas canciones clave en la librería de esta cantautora, ¡te sorprenderás!

Desde muy pequeña, Laura sabía que lo suyo era la música y los escenarios. En 1993 tuvo sus primeros acercamientos con lo que poco después sería su profesión de vida. La italiana rompió los estereotipos de la típica intérprete y en la década de los 90 se convirtió en una de las favoritas del público en su país natal y, al otro lado del Atlántico, los latinos recibían muy bien las versiones en español de sus primeros sencillos.

Quién no recuerda el tema Amores tan Extraños, con el que recibió numerosos reconicimientos, pero de todas sus canciones hay una que simbolizó mucho para ella, no sólo en el terreno musical, sino en lo personal, pues el amor siempre ha estado presente en las canciones de la artista.

La historia de La Soledad

Cuando esta canción se lanzó en Latinoamérica en 1994, rápidamente se convirtió en un hit que sonaba en todas las estaciones de radio. La historia de desamor de La Soledad logró que muchas jóvenes se identificaran con la letra. Dos décadas más tarde, Laura reveló -en una entrevista realizada tras su participación en el Festival Viña del Mar- lo que hay detrás de este tema.

En ese momento quiso compartir una simpática anécdota relacionada con uno de sus temas más clásicos y confesó que la razón por la que Marco, protagonista de la canción, se marchó 'para no volver': "Marco me dejó porque no accedí a hacer el amor. Después comprendí algo, pero no con él", dijo con la espontaneidad que la caracteriza provocando las risas de los presentes.

La nostálgica dedicatoria del tema En Cambio No

Su carrera continuaba en ascenso, Pausini seguía interpretando temas inolvidables y en 2008 surgió la balada En Cambio No, una canción nostálgica que podría interpretarse como una historia romántica; sin embargo, esta letra de su autoría la hizo cuando su abuela falleció.

"Debemos decir lo mucho que significan nuestros seres queridos, que debemos decirles todo lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. Pretendía reflejar todas aquellas cosas que uno hubiera querido decir a la persona amada y que por lo que sea no se le ha podido decir”, relató en uno de sus conciertos.

