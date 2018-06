María Celeste Arrarás se ha embarcado en un viaje muy especial: una travesía por Rusia con uno de sus tres hijos, Adrián. Para ambos esta aventura tiene un profundo significado, ya que el joven de 18 años regresará a sus raíces, luego de pasar la mayor parte de su vida en Estados Unidos junto a sus padres y sus hermanos. La periodista de origen puertorriqueño transmitirá su programa de Telemundo desde Moscú y tendrá los últimos detalles sobre la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Aprovechando este viaje de trabajo, María Celeste tendrá al mejor acompañante a su lado.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Al Rojo Vivo compartió una fotografía en la que aparece con Adrián en el aeropuerto a punto de abordar su vuelo rumbo al 'Viejo Continente' y escribió: "Listos para una aventura por la que esperamos 17 años...¡regresar juntos a su natal Rusia! Con Adrián Arvesu rumbo a la Copa Mundial y regreso a sus raíces".

Para Adrián viajar a Rusia tiene un profundo significado, ya que él fue adoptado por María Celeste en ese lugar cuando aún estaba casada con Manny Arvesú, y decidió incluir en su familia a un miembro más. La pareja hizo una visita a un hogar de niños huérfanos en Rusia y ahí se encontraron con Adrián, quien en aquel entonces tenía poco más de un año de edad.

Después de 10 largos meses –tiempo que duró el trámite de adopción –al fin las autoridades les entregaron al menor. Además de Adrián, María Celeste y Manny son padres de Julián y Lara. En 2004, luego de ocho años de casados, la pareja decidió poner punto final a su unión, a pesar de ello los dos siguen pendientes de sus tres hijos y tienen una relación cordial.

Madre orgullosa

En las últimas semanas, María Celeste ha vivido un cúmulo de emociones con Adrián. Apenas el mes pasado, la comunicadora de 57 años acudió a la ceremonia de graduación de su hijo. Sobre los planes a futuro que tiene el joven, comentó a People en Español: “Se acaba de graduar y está pensando qué va a hacer con su vida”.

María Celeste indicó que a su hijo le gusta el canto y que posee una gran voz y que le sugirió estudiar, además de esa disciplina musical, una carrera alterna. “A él le encanta cantar, quiere ser cantante. Yo le dije: “Haz lo que quieras, pero cantante no es una profesión de la que puedas depender mucho, así que estudia canto – tiene una tremenda voz – si te gusta eso, pero ten una profesión alterna por si lo otro no funciona como tú quieres, no te quedes con un pie en falso”.

Los otros dos hijos de la presentadora de Telemundo también le han dado grandes satisfacciones. Julián está por terminar el segundo año de la carrera de Ingeniería Eléctrica, mientras que su hija Lara empezará en otoño su etapa como senior y comenzará su camino hacia la universidad.