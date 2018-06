De estrella infantil a experta en pesca: Alexa PenaVega nos comparte sus mejores tips

Siendo tan solo una niña, en el 2001 Alexa PenaVega saltó a la fama con la película Spy Kids, ¿lo recuerdas? A 17 años de este gran éxito, la actriz tiene una sólida carrera en el cine y la televisión, e incluso ha ido más allá a la conquista de las nuevas plataformas, convirtiéndose en toda una influencer con más de un millón de seguidores en sus redes sociales. En los últimos años, Alexa ha sumado un rol muy importante a su vida: el de ser madre. En 2014, Alexa puso la ‘cereza en el pastel’ a su historia de amor con el cantante Carlos PenaVega y en diciembre de 2016 nació su primer hijo, Ocean King.

Con la llegada de su bebé, Alexa se dio cuenta de la importancia de hacer actividades en familia al aire libre, y recordó sus días de infancia, cuando pasaba tardes enteras con sus seres queridos practicando una divertida actividad: la pesca.

En entrevista con HOLA! USA, Alexa habló sobre la manera en la que está incentivando a las mamás para que tomen las cañas y carretes y descubran con sus hijos los mejores spots de pesca, a través del listado Top Mom-Approved Places to Fish and Boat, creado por la Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF) y el sitio web Vamos A Pescar.

H: ¿Cuál crees que ha sido el desafío más grande al convertirte en madre?

A: No duermo mucho, no hay mucho tiempo para hacerlo, tengo un hijo que es muy activo; él no duerme mucho pero eso ha mejorado. Antes, cuando él estaba más chiquito, como de tres o cuatro meses, eso se complicaba. Ser mamá es increíble es lo mejor que te podría pasar. No duermo, pero está bien, tengo mucho corazón para él.

H: ¿De qué manera decides las actividades que hará tu hijo y cómo influyó tu infancia en ello?

A: Siempre estamos buscando hacer actividades divertidas en familia, cuando yo tenía unos dos o tres años iba a pescar mucho con mi mamá, mi papá, mi abuelo… Es algo muy importante en mi vida y es algo que yo quiero hacer con mi hijo.

H: Ocean parece un pequeño aventurero especialmente en una de tus últimas fotos. ¿Cómo lo mantienes entretenido?

A: Ocean es un gran aventurero, siempre está corriendo por todos lados. Casi siempre estamos fuera, en el mar, jugando, nadando mucho. Yo quiero un hijo que pase más tiempo afuera que dentro de la casa. Estamos en una época en la que los niños se la pasan en el teléfono y en la computadora. Yo quiero un hijo que se la pase jugando afuera.

H: ¿Te gustaría que siguiera tus pasos o los de tu esposo en la industria del entretenimiento?

A: Es muy divertido… Mi esposo y yo terminamos una película llamada Love at Sea para el canal Hallmark y Ocean aparece en la película. La filmamos en medio del océano en un barco.

H: ¿Qué recomendaciones tienes para las madres que se aventuran por primera vez en una excursión con sus hijos?

A: Hay un sitio que se llama vamosapescar.org revísenla, está increíble. Si es tu primera vez pescando hay muchos videos donde te enseñan cómo hacerlo, también tienen la licencia de pesca en el sitio. No soy muy buena con eso y el sitio fue muy fácil para mí. También hay un listado aprobado por la Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF) , el cual fue realizado a base de votaciones por mamás de los 50 estados.

H: ¿De dónde nació esa conexión tan fuerte con el mundo de la pesca? ¿Recuerdas tu primera gran pesca?

A: Pescar es algo que siempre he hecho con mi familia. La primera vez que atrapé un gran pez estaba con mi abuelo pescando en un bote y atrapamos una gran lubina y estábamos tratando de acercarla al bote pero de pronto de escapó. Fue en St. Johns River en Florida.

Estrella de las redes sociales

H: ¿Cómo decides qué compartir con tu millón de seguidores en Instagram?

A: Creo que siempre soy abierta con todos, y en las redes sociales trato de ser lo más abierta y honesta que se pueda. Creo que vivimos en este mundo donde ponemos filtros a todo. Carlos y yo siempre nos aseguramos de que lo ven es lo que hay y nos gusta llevar a nuestros seguidores a nuestras aventuras. Mi mejor consejo es ser real con la gente, ellos quieren conocer al verdadero ‘tú’.

H: Ocean tiene su propia cuenta en Instagram, ¿de dónde surgió la idea?

A: Soy la mamá, estoy como obsesionada con mi bebé. Sé que es algo que él tendrá cuando esté grande. Así que queremos asegurarnos que cuando llegue el momento, él tenga muchas fotos y recuerdos de sus aventuras con nosotros. Así que nosotros nos encargamos de compartir los momentos más especiales con él en su cuenta.