Rashel Díaz comparte orgullosa las claves detrás de su feliz matrimonio

Han pasado cerca de dos años desde que Rashel Díaz y Carlos García decidieron unir su vida en matrimonio. Desde entonces, la pareja disfruta de compartir su día a día en compañía de sus hijos y ha aprendido a sobrellevar sus diferencias con una sonrisa. Así lo reveló la conductora de Un Nuevo Día, quien reveló a sus seguidores en redes sociales la fórmula con la que ha logrado construir una relación saludable con su marido.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un extenso mensaje en el que aseguró que la comunicación es fundamental para evitar malentendidos con su pareja: “¡La pareja perfecta no existe! Eso es algo que he aprendido con los años. Mi esposo y yo no somos iguales. Por eso de vez en cuando no tenemos la misma opinión. Es normal que se presenten algunos desacuerdos, pero conversando y analizando la situación, siempre lo podemos solucionar”, explicó.

“Hay tres cosas fundamentales que Carlos y yo tenemos presentes a la hora de tener diferencias. Tenemos que conversar, sin importar el tema, como pareja debemos comunicarnos. Si hablan sobre ese detalle que no les agrada pueden conseguir una solución. Guardarlo no servirá de nada”, comentó junto a una fotografía en la que aparece abrazada de su esposo.

VER GALERÍA

“El respeto siempre debe estar presente. Escucha y respeta la opinión de tu pareja, pues esto te ayudará a analizar mejor la situación. Por último, no involucres a otras personas. Nadie tiene por qué enterarse sobre esas diferencias. La relación es de dos y solo en pareja se puede solucionar. El amor y la comprensión son fundamentales en cualquier relación”, comentó.

Fue en noviembre de 2016 cuando Rashel y Carlos contrajeron matrimonio durante una espectacular ceremonia celebrada en Miami, Florida. Luego de celebrar su segundo aniversario como novios, la pareja decidió llevar su relación al siguiente nivel y convertirse en esposos. A la celebración únicamente asistieron familiares y un pequeño grupo de amigos.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

- Así se prepara Rashel Díaz para su viaje al Mundial 2018

- Rashel Díaz celebra con orgullo la graduación de su hija Daniela

La edad es solo un número:

En distintas ocasiones, la diferencia de edad que existe entre la conductora y su marido ha generado opiniones encontradas en redes sociales. Sin embargo, Rashel decidió responder de forma contundente a quienes le han criticado por casarse con alguien nueve años menor que ella: “La edad para mí es un número que no te da felicidad, ni te la quita”, comentó a través de Instagram.

VER GALERÍA

“Cuando acepté comenzar una relación con Carlos tomé en cuenta lo feliz que me hacía, su trato con mis hijos, lo buen padre que es, su unión con su familia, lo trabajador y luchador que es, su amor a Dios y no en los nueve años que tenemos de diferencia. ¡Mujeres, que la edad no sea un impedimento para ser feliz!”, expresó con orgullo el pasado mes de abril.