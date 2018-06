Para nadie es un secreto que Georgina Rodríguez, la pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, es amante del baile. Ya nos lo decía en una entrevista concedida a ¡HOLA!: "Hice ballet durante 15 años. Mi formación en la danza clásica me ha aportado valores como el amor por todas las formas de arte, el compañerismo, la disciplina y la importancia de llevar una vida sana". Recientemente nos demostró su amor por la danza en un video que compartió en Instagram. Allí la modelo de 24 años escribió: "Alimentando el alma con la danza".

En el clip se puede ver a la mamá de la cuarta hija del portugués, Alana Martina, moviéndose al ritmo del tema Crazy in Love de Beyoncé, una pieza que forma parte de la banda sonora de Cincuenta sombras de Grey. Pero al término del video, Cristiano Junior se cuela mostrando sus dotes artísticas, provocando la carcajada de Georgina, ¡un momento muy divertido!

Recordemos que la modelo adora el ballet. De hecho, comenzó a practicarlo cuando apenas tenía cuatro años. Allí coincidió con el gran patinador Javier Fernández. Más adelante se tituló como docente por la Royal Academy of Dance de Londres. "El baile debería ser parte indispensable en la vida de todas las personas. ¡Es tan completo! Te hace ejercitar el cuerpo y la mente recordando pasos, interactuar con más gente y te aporta risas y felicidad", destacó durante una entrevista para ¡HOLA!

Estando embarazada, Georgina continuó practicando su danza, lo que desencadenó una serie de críticas negativas. "La gente critica que haya estado haciendo deporte o bailando embarazada, y no lo comprendo ni lo comparto. Soy una persona muy responsable que sigue las indicaciones de los doctores. Los médicos me aconsejaron no dejar de hacer deporte ni de bailar si así lo quería. De hecho, me dijeron que no sería sano dejar de hacerlo", aseguró en dicha publicación.

Haciendo de mamá cabra jajajajaja #BuenísimasTardes 🐐🐏🐑 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 8 Ago, 2017 a las 9:47 PDT

Actualmente está volcada a su rol como madre de Alana Martina y también de los otros tres hijos de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr. y los mellizos, Eva y Mateo, pero esto no ha impedido que continúe con su carrera de modelo, que compagina con sus estudios de Contabilidad en el Centro de Estudios Financieros, en Madrid.

"Cristianito es muy cariñoso conmigo y un fenómeno en todos los aspectos. Me encanta hacer los deberes con él, leer libros en inglés que le mandan semanalmente, jugar en casa, ir a verle jugar al fútbol y ver a papi ya sea en el estadio o en la tele", dijo sobre el primogénito del futbolista.