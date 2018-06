Cuando se trata de ver sonreír a sus hijas, Marc Daniels es capaz de hacer lo que sea, hasta bailar ballet junto a un grupo de niñas pequeñas. Por un momento, este amoroso papá se olvidó de su papel como abogado para animar a Bella, la mediana de sus 3 hijas, quien desde hace unos meses ha practicado este baile en clases grupales. Bella y sus compañeritas ensayaban en público para su primer recital, pero el pánico escénico se apoderó de ella sin saber cómo controlarlo. Por suerte su papá estaba ahí para salvar el show y de paso obsequiar a los internautas una muestra de cariño paternal que ha llegado a varios países.

En un auditorio repleto de padres de familia en Hamilton City Hall, en Bermuda, Bella, vestida con un lindo tutú rosado al igual que sus amiguitas, demostraba los avances en ballet que lograron en las últimas semanas. Todo parecía salir a la perfección, las instructoras marcaban la coreografía y las niñas la imitaban mientras sus papás las observaban. Pero estar en medio de un escenario, frente a toda esa gente y con las luces sobre ella pusieron muy nerviosa a Bella.

La niña dejó de moverse y, sin saber qué hacer, buscaba una salida del escenario en el que las demás pequeñitas seguían bailando al ritmo de la música. Antes de que los nervios y la angustia la hicieran romper en llanto y le causaran una mala experiencia, Marc apareció en el escenario.

Con su hija Suri, de 7 meses de edad en brazos, este abogado se colocó al lado de Bella para empezar a imitar los movimientos de las instructoras. Daniels hizo varios pliés, relevés y movimientos con las manos sin que importaran los comentarios de sorpresa de los otros papás, palabras que en cuestión de segundos se convirtieron en elogios y sonrisas.

¡Su baile dio resultado!

Aunque Bella al principio no parecía muy animada para seguir bailando, ver a su papá junto a ella haciendo los pasos que tanto había ensayado la motivó a unirse a la coreografía. Sonriente, sin nervios ni timidez, Bella continuó con el baile hasta completar el ensayo de la presentación, tomando a papá de la mano para el gran final.

"Mi esposa estaba ayudando detrás del escenario cuando me dijeron que Bella tenía una crisis. Estaba buscándome antes de salir al escenario, pero cuando llegué, no hubo tiempo de calmarla porque habían empezado a bailar", contó Marc a medios locales. "He practicado con ella en casa en varias ocasiones y no me fue difícil empezar a bailar", agregó. El feliz momento salió a la luz gracias a la página de Facebook de la escuela de baile de Bella, un video que en cuestión de horas se hizo viral por su alta dosis de ternura.