Aunque Doña Eva Mange, la abuelita de Thalía y Laura Zapata, celebró su cumpleaños número 100 en enero pasado con una gran fiesta en la Ciudad de México, los festejos por un cumpleaños tan especial todavía siguen. Esta vez, la celebración tuvo lugar en el Festival Carolina 2018, en Carolina del Norte, a donde Doña Eva llegó muy contenta acompañada de su nieta Laura para recibir el cariño de cerca de 10 mil personas. Gelena Solano fue una de las invitadas al festival y, antes del evento, convivió con la festejada para después obsequiar a sus seguidores un par de momentos bastante emotivos junto a ella.

El domingo por la tarde, Doña Eva se presentó en el escenario de la explanada del Charlotte Motor Speed Way, en donde recibió un pastel de cumpleaños. Junto al actor Arturo Peniche y Laura Zapata, a la festejada también le pusieron una tiara mientras la multitud la ovacionaba. Gelena grabó el momento tan especial impresionada por el cariño que le demostraron, algo que no le pareció tan difícil de entender después de convivir un poco con ella.

Momentos antes, en un restaurante, la conductora de El Gordo y la Flaca se encontró con Doña Eva, quien la deleitó con una melodía que la dejó muy contenta. La conexión con la abuelita de Thalía fue instantánea y entre sonrisas Gelena le obsequió un beso en la mejilla. "Al ver a Doña Eva no pude contener las lágrimas. Me recuerda tanto a mi abuelita. Dios la Bendiga. ¡Qué emoción conocerla!", contó la reportera luego de publicar el video del emotivo encuentro.

En medio de un momento lleno de alegrías, Gelena también convivió con Laura Zapata, que contó a Univisón los pormenores de antes del gran festejo, entre ellos que su abuelita usaría un vestido firmado por el diseñador mexicano Zeus de la Vega. La actriz aseguró que el cambio de clima le cayó muy bien a Doña Eva, y fue tan agradable que estuvo bastante contenta en todo momento a pesar de que a ratos no sabía muy bien lo que sucedía.

Todos quieren felicitar a Doña Eva

Gelena Solano no fue la única que se emocionó con el hecho de poder conocer a Doña Eva Mange. En el vuelo que la llevó de México a Charlotte, la mujer recibió los mejores tratos que no hicieron más que provocarle una gran sonrisa. Laura Zapata contó que el viaje no tuvo inconveniente alguno y fue de lo más cómodo y placentero, tanto que hasta le hicieron un pequeño festejo a su abuela por su centenario. "Cuando el capitán se enteró que ahí veníamos, la tripulación le cantó Las Mañanitas y le trajeron su pastel. Ella se veía muy contenta”, recordó entusiasmada Laura por el cariño que la gente le brinda a Doña Eva en donde quiera que se encuentre.

Aunque mucha gente esperaba que Thalía participara en este homenaje organizado por el encargado del festival, Alex Ruiz, la actriz y cantante no se presentó en Charlotte. En cambio, fue una de las más contentas en el festejo familiar que se realizó en México a principios de año. En ese entonces, Thalía viajó desde su casa en Nueva York para estar junto a su querida abuelita, un momento que quedó capturado en varias fotografías en las que aparece sonriente al lado de Doña Eva mientras usa un entallado vestido dorado.