Demi Lovato ha puesto cuerpo y alma para lograr que su tour Tell Me You Love Me sea toda una experiencia para sus fans. Emocionada con llegar a distintas partes del mundo, la cantante de 25 años, se puso en marcha por diversos países sin imaginar que este fin de semana se enfrentaría con un inconveniente en su salud que le impidió dar uno de sus conciertos en Londres. Afligida por la situación y por no poder presentarse ante sus admiradores, la joven abrió su corazón para revelar en sus redes sociales la razón detrás de esta cancelación.

En los últimos días, la voz de Demi se mostraba más débil, hasta el punto de preocupar a la ex chica Disney. Poco a poco la complicación en sus cuerdas vocales la dejó disfónica y fue entonces cuando no tuvo otra opción que cancelar el concierto en la Arena O2. Visiblemente abatida, sin maquillaje y sentada en su cama, Demi publicó una Instagram Story en la que explica lo que sucede. "No puedo hacer el show esta noche porque no tengo voz", dice con dificultades al hablar y con una mano en el cuello.

"Me siento muy decepcionada por defraudar a mis fans", agregó casi a punto de soltar un par de lágrimas. Preocupada porque el mensaje llegara a todos sus seguidores, Demi publicó un comunicado en una de las fotografías de su timeline en el que pudo explicar más a detalle lo que sucedía.

"Escribo esto con lágrimas de frustración y mucha tristeza por posponer mi concierto en la Arena O2 de Londres, porque estoy muy, muy enferma. Tengo las cuerdas vocales inflamadas y ya las examinó un otorrinolaringólogo", se puede leer en sus diversas plataformas sociales. Tratando de que sus admiradores la comprendieran, agregó: "Si hago este concierto y me lastimo las cuerdas un poco más, tendría que cancelar el resto de mi gira". Demi confirmó que cuando esté mejor y después de otra fecha que tiene agendada en Madrid, volverá a Inglaterra el 25 de junio para reponer el concierto.

Demi Lovato, en busca de un estilo de vida más saludable

La mirada triste de Demi Lovato en su comunicado, además de demostrar lo mal que se sentía por no poder presentarse en la Arena O2, refleja su preocupación por un estilo de vida más sano. Hace unos meses, la intérprete de Sorry, not Sorry compartió con el mundo su decisión de dejar atrás las dietas en busca de perder peso.

"Ya no me privaré de gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta, pero he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans. ¡Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida!", escribió feliz en una de sus publicaciones de Twitter. Su iniciativa dio frutos de forma instantánea y tan sólo un par de días después, la también actriz publicaba fotos en bañador y sin ningún tipo de filtro.