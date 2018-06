Orgullosa de sus raíces, Zuleyka Rivera participó en la edición 61ª del Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York, en el cual honran las tradiciones y cultura de la llamada ‘Isla del Encanto’. La ex Miss Universo fue nombrada por la Junta de Directores del Desfile Nacional Puertorriqueño como la Reina del Desfile de este año y a través de sus redes sociales compartió su experiencia al tomar parte en esta celebración.

VER GALERÍA

En su cuenta de Instagram, la modelo de 30 años subió varias fotografías y videos de esta festividad tan importante. Zuleyka publicó una imagen en la que aparece sentada sobre un descapotable, con una bandera de su país y escribió: “Sintiendo el calor de mi gente boricua en PR Parade en NY. Gracias por tanto amor”.

VER GALERÍA

Además de eso, en Instagram Stories estuvo muy activa posteando videos de su acercamiento con la prensa e imágenes con sus fieles seguidores. Algunos de sus compañeros de Un Nuevo Día le comentaron sus publicaciones y la felicitaron por llevar en alto el nombre de su país. Marco Antonio Regil le escribió: "¡Bella!", mientras que Rashel Díaz le regaló un like desde Rusia, país al que viajó para cubrir el Mundial de Futbol para el show de Telemundo.

A lo largo del desfile, se rindió un homenaje a las víctimas que perdieron la vida ante el paso del huracán María. También se recordó a los rescatistas, voluntarios y todos aquellos que han trabajado incansablemente en los últimos meses en la reconstrucción de la isla.

VER GALERÍA

En el desfile también estuvieron algunas actrices de Sin Senos No Hay Paraíso, como Carmen Villalobos y Catalina Gaitán.

Más notas como esta:

- Zuleyka en bata y Regil difundiendo el veganismo, así convive el equipo de ‘Un Nuevo Día’

- Zuleyka Rivera, la mamá más orgullosa en la graduación de kínder de su hijo Sebastian

Germán Rosete, el hombre que hace feliz a Zuleyka

Aunque la presentadora se había mantenido muy discreta con su nuevo galán, recientemente subió una fotografía con él y reveló que estaban celebrando un año como novios. Con esa imagen, la presentadora de televisión dejó ver lo plena que se encuentra con esta nueva oportunidad que ha dado al amor.

VER GALERÍA

Durante una gala en beneficio del hospital St. Jude, la pareja habló en la alfombra roja sobre las bases en las que han construido su relación: “Con mucho compromiso. Seriedad y compromiso ante todo, pero también respeto”, indicó el empresario mexicano a las cámaras del programa Suelta la Sopa.

A Zuleyka y a Germán los une, además del amor, las ganas de ayudar y sobre la labor filantrópica que él lleva a cabo desde hace tiempo, ella dijo: "Me siento muy orgullosa porque yo sé que es una persona que ayuda muchísimo, no solo a los niños. Él tiene una fundación en México que lo que hace es dar ayuda a las familias, les da hogar y les da alimentación. Por eso me siento tan orgullosa y por eso lo traje".