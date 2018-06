¡Cómo se mueve! Cardi B nos muestra su pancita de embarazada

A principios de abril se supo la noticia del embarazo de Cardi B, quien prefirió mantener la buena nueva en secreto -al menos durante los primeros meses-, pero ahora se ha abierto a su público y ha comenzado a compartir imágenes de la evolución de la gestación de su primer hijo. Este jueves la artista compartió con sus 25 millones de seguidores de Instagram una foto donde se le puede cuán abultado se encuentra su vientre.

Un vestido blanco ceñido al cuerpo y de escote pronunciado en el pecho fue el elegido para dejarle ver a sus fans el tamaño de su barriga, pero otro detalle capturó la mirada de los internautas: su colorido flequillo -que se llevó tanta atención como su pancita- a juego con sus stilettos. La intérprete de I like it completó su look con joyas y pointy nails color rosa que se ha vuelto parte de su marca personal. Al pie de la foto escribió: “Big Momma”.

¡Y todavía hay más! El domingo nos sorprendió con otras imágenes de su barriguita que publicó en Stories mientras grababa en un estudio de música. Luego tomó un descanso a las 4:49 a.m. y escribió: “Ok it’s time to go home” (Ok, es tiempo de ir a casa) y en la siguiente historia vemos cómo se mueve su retoño dentro de ella, ¡sin duda un momento especial para la futura madre! En Facebook también compartió un clip similar donde le habla a su bebé: “¿Vas a moverte toda la noche? Te estás poniendo grande, me haces daño”, le dice.

Ahora que sabemos que está embarazada, nos preguntamos: ¿cuándo dará a luz? La rapera de 25 años de edad ha querido reservarse ese detalle y mientras tanto sus seguidores continúan atentos ante la inminente llegada del pequeño, cuyo padre es el cantante de hip-hop estadounidense, Kiari Kendrell Cephus, mejor conocido como Offset.

Recordemos que la noticia de su embarazo se conoció durante una presentación de la cantante en el programa Saturday Night Live. No hizo falta que pronunciara alguna palabra para que la audiencia confirmara lo que tanto se había comentado y su embarazo quedó más que confirmado cuando la cuenta de Twitter del diseñador de moda Cristian Siriano escribió al pie de la imagen de Cardi B luciendo un ajustado vestido de la firma: "Felicidades a mi chica Cardi B, ¡un nuevo bebé está en camino! Esta noche estuviste impresionante con un diseño de Siriano en 'Saturday Night Live, fue un honor".

Cardi B y Offset se comprometieron en octubre de 2017. Él le propuso matrimonio durante un concierto realizado en Filadelfia donde se hincó en una rodilla y le mostró el anillo. Cardi B se mostró bastante sorprendida y emocionada por la propuesta de matrimonio y los asistentes al concierto fueron testigos de ese emotivo momento, ¡qué romántico!