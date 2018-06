Pocas celebridades como Becky G han hablado tan abiertamente sobre los malestares que los aquejan, en especial cuando estos afectan su bienestar físico y emocional. La cantante de 21 años lleva tiempo lidiando con ataques de ansiedad y pánico, por lo cual trata de pasar el mayor tiempo posible con sus seres queridos, quienes son, según ella, su mejor antídoto para contrarrestar los efectos de los ataques que en ocasiones llega a sufrir.

En entrevista con las cámaras de El Gordo y la Flaca, la intérprete de Sin Pijama habló sobre los motivos que la llevaron a cancelar una gira de medios en la Ciudad de México hace unos días. “Fueron varias cosas, simplemente me sentí muy cansada”. La también actriz detalló cómo lidia con ese cansancio extremo y la manera en la que sobrelleva la ansiedad. “Tomar tiempo con mi familia, unos días en mi casa para dormir un poco más, hacer ejercicio… Porque como estoy viajando todo el tiempo, no tengo energía.

Además reveló que procura ejercitarse todos los días, pues eso beneficia su salud. “Siempre estoy batallando con mi ansiedad, hace años que sufro ataques de pánico, así que trato de hacer ejercicio, porque los ataques son físicos y no solo mentales. Hay varios tipos de ansiedad. Para mí, físicamente es agotador”.

Esta no es la primera vez que habla sobre ese padecimiento. En octubre del año pasado, durante una visita en México, sufrió un ataque de ansiedad al ser abordada por unos fanáticos que la esperaban en las afeuras de una estación de radio.

Horas después de este episodio, Becky subió un video a sus redes sociales pidiéndole a sus seguidores que para futuras ocasiones guardaran más la calma, pues ese tipo de situaciones le hacían daño. En el material, se escucha decir a Becky G: “Después de haber padecido ansiedad por mucho tiempo, este tipo de cosas me afectan mucho. La próxima vez piénsenlo mejor porque siempre estoy encantada de tomarme fotos con ustedes, lo prometo, me encanta conocerlos, pero a veces me agobio por situaciones como estas”.

Sebastian Lletget, el hombre que la hace feliz

Además de encontrar en su familia y el ejercicio las curas perfectas para la ansiedad, Becky tiene a su lado a un hombre increíble con el cual ha compartido su vida por los últimos dos años. Se trata del futbolista Sebastian Lletget, del LA Galaxy. Recientemente, los enamorados celebraron su segundo aniversario juntos y en redes sociales ella le dedicó unas lindas palabras, en las que deja ver lo plena que se siente con el joven de 25 años.

“Dos años y contando. Honestamente, parece que esa sonrisa no se ha borrado de mi cara desde la noche en que te sentaste frente a mí y me pediste que fuera tuya. Gracias por las risas, los gritos, el apoyo sin fin, la honestidad, la amistad y el amor”, escribió la joven intérprete en su perfil de Instagram.