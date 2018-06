De un tiempo a la fecha, William Valdés se muestra más tranquilo, con una sonrisa un tanto más relajada y la atención fija en nuevos proyectos. El cambio en su semblante es notorio, en especial al que portaba hace un año cuando, sin previo aviso ni una explicación exacta, el presentador de Despierta América dijo adiós al programa matutino. Tuvieron que pasar meses para que rompiera el silencio y revelara que la decisión no había sido suya. Y ahora que ese tiempo ha quedado atrás, William contó que esa salida lo dejó en un estado de depresión.

VER GALERÍA

En aquel entonces, el horizonte se vislumbraba borroso para el cubano de 24 años de edad, pero junto a él tuvo el apoyo necesario para atravesar los días colmados de niebla y salir adelante. “Me he apoyado en mi familia, me apoyaron mucho. Viajé mucho, fui a lugares que nunca pensé ir”, explicó a Mezcalent sobre esos días y las fotografías en distintas partes del mundo que decoran sus redes sociales.

Notas relacionadas:

- ¿Qué ha dicho William Valdés sobre su ausencia en el aniversario de 'Despierta América'?

- Emilio Estefan, el invitado más especial en el aniversario de 'Despierta América'

Además de su familia, una de las pasiones artísticas de William Valdés sirvió para que mantuviera su mente ocupada. “Me apoyé mucho en la música, es lo que me ha sacado de la depresión, de los bajones, de los huecos. Hay días que no me quiero levantar de la cama, y bueno ya eso pasó. Era como que ‘ok, voy a cantar’, y me ponía a cantar y me ponía a hacer en vivos y eso fue lo que más me ha ayudado. Pero la verdad ha sido una montaña rusa bien, bien interesante”, dijo contento.

VER GALERÍA

Justo uno de esos días quedó marcado en la historia de Despierta América, cuando William rompió en llanto frente a las cámaras del segmento Sin rollos ni tapujos, en donde habló de la situación personal que lo tenía cabizbajo. Un día antes, el cubano había colgado una foto en su Instagram, en donde contaba a sus seguidores que estaba en un mal momento y no quería ocultarlo.

"Hoy me levanto triste, hoy me levanto sin ganas de hacer nada… La razón no se las puedo decir ahora, pero ya no quiero ser la persona superficial que a veces siento que soy", contaba al lado de una foto en donde aparecía recostado en su cama. "Quiero ser yo, y creo que ustedes son una gran parte importante de mí… Hoy estoy triste. Hoy soy un ser humano, no un artista que tiene que fingir sus sentimientos. Hoy soy yo”, agregó.

VER GALERÍA

El regreso a 'Despierta América' que no sucedió

A pesar de la depresión por la que pasó después de despedirse de Despierta América, William Valdés guarda muy buenos recuerdos de su tiempo en el matutino. Por ello, cuando el programa celebró 21 años al aire, William esperaba ser uno de los invitados especiales en el grupo de ex conductores, como Ana María Canseco, Chiquinquirá Delgado y Alejandro Chabán; entre otros.

“Hace unos días comenté en Live Stories que les tenía una sorpresa muy pronto. La sorpresa era mañana (martes). Mañana, pues ya no va a pasar esa sorpresa”, contó Valdés en su cuenta de Instagram, y agregó: "Quiero que sepan que no fue decisión mía, no fue decisión de mi equipo. Fue decisión de personas que están por arriba y, pues nada, yo creo que todo pasa por algo”, explicó para luego contar que estaba listo para dejar Miami y regresar a Los Ángeles.