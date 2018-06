Clarissa Molina se despide de 'El Gordo y la Flaca' con un emotivo mensaje

Clarissa Molina vivió un emotivo momento este jueves al despedirse del equipo de El Gordo y la Flaca, pues partirá a la Republica Dominicana para comenzar con la grabación de la cinta Qué León, que protagonizará junto a Ozuna. Emocionada, la conductora agradeció a la producción de Univision por permitirle ausentarse durante un mes para cumplir uno de sus sueños más grandes.

El primero en despedirse de la ex reina de belleza fue Raúl de Molina, quien le dedicó unas lindas palabras con su característico sentido del humor: “Mi querida Clarissa, no te vamos a ver casi por un mes. Ella se va justo ahora. Después del programa se monta en un avión para República Dominicana para comenzar su película. Yo pedí que te trajeran un pastel y todo para la despedida, pero no hay nada”, comentó con humor el presentador.

“Los voy a extrañar mucho. Esto es más que suficiente, el amor que tengo de todos ustedes. A parte de grabar la película voy a estar con todos ustedes desde República Dominicana. Yo comienzo a grabar mañana viernes. La primera escena que me toca grabar es con quien interpretará a mi padre en la empresa que tenemos él y yo”, explicó emocionada Clarissa.

A través de su cuenta de Instagram, Lili Estefan dedicó un pequeño pero muy lindo mensaje a su compañera: “Te esperamos de vuelta en una semanas cuando termines tu grabación. ¡Te amamos!”, escribió la cubana junto a una fotografía en la que aparece con Clarissa y Raúl. La postal rápidamente reunió más de 7 mil likes y un gran numero de mensajes de apoyo para la guapa conductora en esta nueva etapa.

Motivada para cumplir sus sueños:

Unos minutos después de abordar el avión que la llevaría hasta tierras dominicanas, Molina compartió una linda reflexión en la que aprovechó para agradecer a todos aquellos que le ayudaron a cumplir este gran sueño: “Aquí voy nuevamente con mi maleta, emprendiendo otro camino dentro de lo que amo. A cumplir mis metas, a palpar y vivir lo que por años, meses, días, solo imaginaba en mi cabecita loca que siempre está soñando y pensando en grande”.

“Gracias Dios por permitirme hacer lo que amo y siempre llevarme por el camino. Gracias a mi familia de Univision por permitirme desarrollarme en otros ámbitos. Los adoro con el alma, sin ustedes no sería lo mismo. Mi familia, los amo. Gracias por apoyarme siempre y a ustedes mis seguidores gracias por apoyarme en cada paso al cien por ciento. ¡Son los mejores!”, escribió al pie de una fotografía donde aparece a bordo de un avión.